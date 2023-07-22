6片肉便當1249元「賣得不差」　全場驚呆！神人笑曝：不算貴

▲原PO看YTR「安安邊緣子」開箱千元便當，菜色令他傻眼。（圖／翻攝自Dcard）

網搜小組／鄺郁庭報導

便當從50、60元銅板價，一路漲到百鈔價，已經使許多小資族覺得肉痛，看到一個超過千元的便當，只能傻眼表示，「貧窮限制了我的想像」。有網友在Dcard貼出照片，看起來就是普通3配菜、1主餐的便當，要價1249元。值得注意的是，有人直呼這價格不意外，還有不少網友曝光心得，話題引發議論。

一位男網友在Dcard發文「一個便當1249元」，「貧窮限制了我的想像，有沒有人吃過？好ㄘ（吃）嗎？」文中附上一張便當照。只見便當盒分成5格，2小格放泡菜、秋葵等小菜，還有1小格是放兩種醬料，較大一點的格子則是放生菜玉米沙拉，最大格的先鋪白飯，上面再放6片肉片。

[廣告]請繼續往下閱讀...

照片一出，大票網友都看傻，「1249（元），配菜玉米……」、「看到配菜笑出來」、「不如去吃buffet」、「129可以接受」、「我吃過1280的便當，其中1200是罰單」、「玉米粒……看起來瞬間廉價哈哈」、「也許它的長跟寬是100x120（公分），這樣就還行」、「這個價格可以吃中價位的吃到飽了。」

雖然價格令不少網友咋舌，但就有吃過的神人分析，「很多人拿玉米出來嘴，但是以這家店內牛排售價下去換算，這便當真的不算貴。而且他在一年內漲了快50%價格，表示便當銷量是很好的」，唯一缺點是「便當外送到消費者手上不夠熱」，可也因為不夠熱，沒比在店裡好吃。

還有前員工現身，「我之前做過，還真別說，賣得還不算差。」也有幾位網友曝光心得，「還不錯，比較喜歡牛舌那款的」、「店內吃就好，而且這個價格真的不划算」、「吃過，之前隔離，想吃時應急還可以」、「拿到的時候都不熱了。」

實際上，推出該款便當的是某間知名和牛燒肉店，從官網資訊可見，YTR開箱的應是「澳洲和牛8-9級沙朗牛排便當」，現在的價格已不是1249元、而是1299元，但自取價為1169元，是店裡第2高價的便當。第1高價為數量限定的「日本和牛本日牛排便當」，原價1399元，自取價1259元。至於價格最便宜的是「100%和牛漢堡排與雞腿肉便當」，原價499元，自取價449元。