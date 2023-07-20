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「斯文男也會DIY？」她喊難想像　網調侃：以為正妹不拉屎

▲▼渣男,劈腿,出軌,A片,看片,偷情,男友,老公。（圖／記者鄺郁庭攝）

▲原PO好奇，所有男生都會打手槍？（示意圖／記者鄺郁庭攝）

記者曾筠淇／綜合報導

近日有女網友好奇拋問，有些男生看起來溫文儒雅，但私底下是否也會打手槍？她坦言自己實在難以想像，這些男生平常的形象難道都是假的嗎？貼文曝光後，引發討論，其中還有男網友直呼，他也以為正妹不會大號。

女網友在Dcard上，以「真的每個男生都會打手槍嗎」為標題發文，她有些同學看起來會、實際上也會打手槍，但有些男生的舉止溫文儒雅，且平常認真讀書，如果私底下其實會打手槍，就讓她懷疑平時的形象是不是假象？

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原PO也強調，她不是說清純型的男生不會有生理需求，只是單純難以想像。

貼文一出，不少男網友都回應，「選擇以一個不麻煩他人，不對他人造成不適、困擾的方式，默默處理自己的需求，並誠實以對自己的行為，我想這樣的形象很符合溫文儒雅啊」、「基本上只要是男生都會，我以前在班上算比較溫文儒雅的，也被同學問過，老實回答他們好像都覺得很不可思議」、「現在台灣的性教育是多失敗」。

▲滑手機,訊息,手機,傳訊息,講電話,LINE,IG,私訊,聊天,感情,劈腿,偷吃,正宮,抓姦。（圖／記者周亭瑋攝）

▲也有女網友無法想像。（示意圖／記者周亭瑋攝）

也有女網友表示，「我還以為是我發的文，很難想像那種比較清秀害羞類型的男生打的樣子，還有偶像明星」、「真的很難想像，班上打籃球很帥的男生打手槍」。對此，則有男網友調侃，「我也以為正妹都不拉屎，幻滅」。

開業泌尿科診所院長莊豐賓之前在YouTube頻道《幸福醫師莊豐賓》上提過，打手槍可以滿足男生對性的幻想，減少性衝動。他強調，一天自慰1至2次都屬正常範圍，不過頻率仍依個人身體健康、環境和心理成熟度而異。

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