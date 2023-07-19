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木曜停直播！元老級「同台1節目」爆熱議　一票推：精華超好笑

▲木曜直播將暫停。（圖／翻攝自Instagram／muyao4）

▲木曜將暫停例行性直播。（圖／翻攝自木曜4超玩IG）

網搜小組／鄺郁庭報導

YouTube頻道《木曜4超玩》近日爆出幕後團隊集體離職，老闆Eric則坦言，受內部人事變動影響，需要時間思考直播的應對方式，也考量到網路輿論，不願讓主持群面對無關風波，決定暫停例行直播。有人見狀，則大推同台另一檔網路節目，意外引發熱論，「這節目是木曜的前輩」、「要開始逆襲了嗎XDD？」

有網友昨（18）日下午在Dcard轉貼Eric的公告，消息引發議論，「支持不該讓藝人到第一線面對」、「目前工作團隊的事，和幕前藝人切開是對的，但若允許，也希望前面的藝人們不要完全表現出沒事的感覺，能適當的表達自己的想法，也算對木曜的聲譽一種付出。」

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值得注意的是，就有人提到同台別檔節目，「先去訂閱宅知道」、「宅知道起飛囉！」釣出一票觀眾大推，「以前的宅知道精華真的一刷再刷，看一次笑一次，而且有很多有才的片師都剪得很好」、「最愛解婕翎的海豚舞」、「要開始逆襲了嗎XDD」、「不衝突。」

▲▼木曜4暫停例行性直播，有人推麥卡貝另一檔節目。（圖／翻攝自現在宅知道IG）

▲有人大推麥卡貝另一檔節目「現在宅知道」。（圖／翻攝自現在宅知道IG）

麥卡貝網路電視於2013年9月2日開播，起初以電競實況、電玩實錄為主，其中，「現在宅知道」首播日期是2014年2月5日，「木曜4超玩」則是2015年3月5日首播。

據了解，「現在宅知道」分享各類宅知識與新聞，主持人更換多次，藝人解婕翎也曾接下主持棒。至於現任主持人是人氣電玩實況主六嘆、鳥屎（蘇志翔），兩人為表兄弟關係，幽默風趣有默契的風格圈了許多粉絲。另外，節目在2019年時，曾獲2019亞洲電競大賞（AEA）台灣站年度最佳電玩影音內容獎。

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