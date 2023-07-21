冷氣砸死女大生　她自曝在現場「好心痛…」網急勸：快看醫生

▲冷氣落下砸死21歲女大生，有女網友自稱在現場。（圖／民眾提供）

網搜小組／鄺郁庭報導

21歲政大女學生20日在等公車時，遭17樓掉落的冷氣砸中、不幸身亡，悲劇震驚外界，相關話題引發議論。就有一名女網友在某篇討論文留言，自曝「我就在現場，真的好心痛好心痛……」其他人見狀紛紛心急回覆，要她好好照顧自己，「如果不舒服或難受，一定要找人聊聊！」

這位女網友在Dcard討論文下留言，「我就在現場，真的好心痛好心痛……這也是我每周上班會待的公車站」，最後還用了一個哭泣的表情符號。不少人紛紛回覆該則留言，「天啊……目睹現場一定很不好受，大家都要好好的」、「乾！這個心裡會有創傷了，拍拍妳」、「我光看新聞就覺得很可怕了，妳還在現場。」

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還有網友擔心不已，「如果揮之不去的話，請妳一定要去拜拜、去找人聊聊，要好好的，好嗎！」「要注意自己的狀況喔……如果必要去看一下醫生」、「一定會有心理陰影跟創傷，多多尋求專業的幫助，還有好好抒發！大家都陪著妳！（抱）」、「如果心裡過不去，記得要去心理諮商一下，會好很多的」、「可以去看身心科心理諮商一下，怕妳會有PTSD（創傷後壓力症候群），或是找朋友聊聊，不要悶在心裡啊！」