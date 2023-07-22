蘭州牛肉麵火爆全球「台灣人也來學」　年銷售額破1.7兆還推泡麵版

記者蔡儀潔／甘肅報導

一碗蘭州牛肉麵，背後是年銷售額逾4000億元（人民幣，下同，約新台幣1.7兆）的龐大產業鏈，近年還成立了專業的培訓學校，甚至有台灣人特地來拜師學藝。業內人士介紹稱，蘭州本地人都叫牛肉麵，叫拉麵的一聽就是外地來的，未來希望有機會將蘭州牛肉麵技術引進到台灣。

每日清晨4時，牛肉麵店的廚師們熟練地和麵、切蒜苗、切蘿蔔、煮牛肉、炸辣椒...6點營業時間一到，一碗色香味俱全的麵條送到餐桌，顧客們在氤氳裊裊間大快朵頤。當地市民表示，他們一般吃麵時間是下午3點以前，「早上的湯頭是最好喝的。」

▲正宗的蘭州牛肉麵要符合至少5個條件 。（圖／記者蔡儀潔攝）

實際上，好的蘭州牛肉麵講究「一清、二白、三紅、四綠、五黃」，即湯清、蘿蔔片白、辣椒油紅、香菜和蒜苗綠，以及麵條黃亮。其中，光是圓形麵按照由細到粗，可分為「毛細」、「細麵」、「三細」、「二細」、「一細」及「二柱子」等。

▲蘭州牛肉麵傳承人馬海帆 。（圖／記者蔡儀潔攝）

蘭州牛肉麵傳承人馬海帆向《東森新媒體ETtoday》介紹，牛肉麵之所以是蘭州人生活中不可缺少的一部分，首先是因為湯頭加了18種配料熬製，對五臟六腑有滋養作用；其次鹼水麵條吸水量非常高，不僅易消化，而且能補充人體所需的水分和礦物質。

馬海帆接著說，最後一個原因是蘭州牛肉麵均為純手工製作，從拉麵、煮麵到上桌，只需要30秒，泡一碗泡麵還需要3分鐘呢，而且透明的環節乾淨又衛生。

如今大陸不同城市的街頭巷尾，總能找到一家「蘭州拉麵店」或「蘭州牛肉麵」，但蘭州牛肉麵產業發展中心負責人、林和宮餐飲公司董事長馬有林指出，「我們蘭州人叫牛肉麵，青海傳出去的才叫蘭州拉麵，不過，我們想宣傳推廣的目標是一致的。」

▲▼ 拉麵師傅在展示拉出的細麵 。（圖／記者蔡儀潔攝）

據甘肅省政府數據，蘭州牛肉麵已遍布全球50多個國家和地區，大陸國內麵館超過50萬家，年銷售額粗略估計超過4000億元，折合新台幣約1.7兆元，相當可觀。

龐大的需求帶動年輕人就業，當地還有專門的「牛肉麵培訓學校」。馬海帆介紹，學費約4500元至5000元（約新台幣1.9萬元至2.1萬元）不等，一名學有所成的拉麵師傅，在蘭州月薪約5000至6000元，到外省能達8000至1萬元。

馬海帆驕傲地說，最近還有2名台灣人來學了約一個月時間，基本掌握了拉麵、煮牛肉、炸辣椒等技術，「已經畢業回台北做牛肉麵了。」

「至少比去工地搬磚好」，27歲的馬海斌來自大山深處的貧困縣城東鄉，目前已擔任牛肉麵學徒一年半了。他滿懷壯志地說，未來要去南方開個牛肉麵館，還有個台灣學徒說，要邀請他學成後到台灣合開餐廳，「我心中的小火苗已經開始燃燒了！」

▲泡麵版的蘭州牛肉麵。（圖／記者蔡儀潔攝）

除創造就業條件外，蘭州牛肉麵的延伸產品亦不少。馬有林就推出了泡麵版蘭州牛肉麵，每桶批發價約8元，主要銷售到一帶一路上的穆斯林國家，譬如伊朗、巴基斯坦等，年銷售額能達2000萬元，折合新台幣約8400萬元。

目前蘭州牛肉麵泡麵未在台灣販售，但馬有林說，希望未來能有機會，不僅將蘭州牛肉麵技術引進到台灣，而且能開辦培訓、文化體驗等活動。