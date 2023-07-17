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先練功再就業！　勞動部幫助待業民眾改善缺工問題

▲為解決缺工問題，勞動部推動「疫後改善缺工擴大就業方案」並訂定「專案缺工職業訓練試辦計畫」，鎖定旅宿業開辦訓練課程，並補助結訓學員每人5000元的參訓獎勵金。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲為解決缺工問題，勞動部推動「疫後改善缺工擴大就業方案」並訂定「專案缺工職業訓練試辦計畫」，鎖定旅宿業開辦訓練課程，並補助結訓學員每人5000元的參訓獎勵金。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為解決缺工問題，勞動部推動「疫後改善缺工擴大就業方案」並訂定「專案缺工職業訓練試辦計畫」，鎖定旅宿業開辦訓練課程，並補助結訓學員每人5000元的參訓獎勵金，雲嘉南區尚有房務清潔等5班次可報名。

另外，勞動力發展署雲嘉南分署自辦的職前訓練也有19班次正同步招生，除學費有全額補助，失業青年參訓還有學習獎勵金，幫助待業民眾先練功再就業！

雲嘉南分署長劉邦棟表示，勞動部今年5月1日開始上路的「疫後改善缺工擴大就業方案」，目前針對旅宿業房務員、清潔人員等缺工工作相關職類，開辦職前訓練課程，雲嘉南區現還有「房務清潔管理人員訓練班」等5班次可報名，如順利結訓，還可再獲5千元參訓獎勵金。

▲為解決缺工問題，勞動部推動「疫後改善缺工擴大就業方案」並訂定「專案缺工職業訓練試辦計畫」，鎖定旅宿業開辦訓練課程，並補助結訓學員每人5000元的參訓獎勵金。（圖／記者林悅翻攝，下同）

劉邦棟也鼓勵待業民眾求職要找自己有興趣的工作，才能做得長久，若是沒有方向，不如先來職訓練專長，雲嘉南分署開辦的職前訓練班，不僅擁有專業的訓練師資群，學費也有全額補助，若是符合特定身分資格，每月還可以領取職訓生活津貼或是學習獎勵金，有助緩解民眾職訓時的後顧之憂！

84年次的台南囡仔郭怡旻，時尚設計系畢業後，在一家印刷廠做了4年的美工，後來又短暫做過行銷企劃，但是她常常捫心自問「這真的是我想做的嗎？」直到在網路上看到分署室內設計班的招生資訊，鼓起勇氣報名，在職訓師周威辰有系統且有規劃的課程訓練下，不但能活用繪圖軟體等製圖工具，進行建築製圖、室內及商業空間設計，對室內裝修法規、材料與工程估算等也具備基礎認識，讓她6個月就打下紮實的實務基礎，也找到未來的職涯方向。

「與其猶豫不如先做再說，做了才會知道方向！」行動派的怡旻訓後順利在承接住家裝修工程的公司擔任設計助理，每天雖然忙碌但卻樂在其中，現已穩定就業5個月，她說受惠於職訓學費全免，且29歲以下參訓可再領每月8000元的學習獎勵金，讓她不用擔心經濟問題，鼓勵待業民眾像她一樣勇敢跨出求職第一步！

▲為解決缺工問題，勞動部推動「疫後改善缺工擴大就業方案」並訂定「專案缺工職業訓練試辦計畫」，鎖定旅宿業開辦訓練課程，並補助結訓學員每人5000元的參訓獎勵金。（圖／記者林悅翻攝，下同）

劉邦棟補充，室內設計班結訓後可從事室內設計或建築裝修繪圖人員、室內或建築裝修工程管理、家具廚具及照明規劃人員等職業，新人起薪約在30K起跳，待經驗累積且技術純熟，薪水彈性空間大，40K以上不是問題。

勞動部「專案缺工職業訓練試辦計畫」現有飯店旅館房務服務訓練班、房務清潔管理人員訓練班等5班招生；雲嘉南分署除室內設計外，還有特殊銲接、工廠自動化(PLC&儀控)、智慧電子與務聯網控制實務、廣告設計及電腦數值控制機械等19班、436個名額招生，欲了解課程詳情可上「台灣就業通-職前訓練網」(https://its.taiwanjobs.gov.tw/)查詢。

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練功就業勞動部待業缺工

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