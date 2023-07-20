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專案缺工民眾就業有獎勵　永康中心提供300職缺

▲勞動部勞動力發展署雲嘉南分署永康就業中心，將於7月25日下午舉辦「鴻圖大展」求職徵才進行，當天有7家廠商設攤提供近300個職缺，歡迎有興趣者共襄盛舉。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲勞動部勞動力發展署雲嘉南分署永康就業中心，將於7月25日下午舉辦「鴻圖大展」求職徵才進行，當天有7家廠商設攤提供近300個職缺，歡迎有興趣者共襄盛舉。（圖／記者林悅翻攝，下同）


記者林悅／台南報導

勞動部勞動力發展署雲嘉南分署永康就業中心響應ESG議題，為讓永續發展落實在每一個企業及求職者心中，將於7月25日(二)下午1時30分至3時30分舉辦ESG活動「冷笑話VS全球暖化」並搭配「鴻圖大展」求職徵才進行，當天有7家廠商設攤提供近300個職缺，歡迎有興趣者共襄盛舉。

為改善疫後產業缺工問題，勞動部推動「疫後改善缺工擴大就業方案」，更提供就業獎勵，專案職缺勞工就業滿30日以上可獲得每個月6000至13000不等獎勵，最長12個月，期藉此鼓勵失業民眾投入重點缺工之工作。永康就業中心目前提供的職缺有-鼎佳國際有限公司(碳佐麻里中華店)的外場服務人員及廚務人員；南科贊美酒店、曾文育樂 (趣淘漫旅凱撒飯店)、桂田酒店、晶綻花園汽車旅館、敦謙國際智能科技 (雀客旅館)等的房務員工作，薪資28000元至38000元。

▲勞動部勞動力發展署雲嘉南分署永康就業中心，將於7月25日下午舉辦「鴻圖大展」求職徵才進行，當天有7家廠商設攤提供近300個職缺，歡迎有興趣者共襄盛舉。（圖／記者林悅翻攝，下同）

永康就業中心並表示，於7月25日(二) 「鴻圖大展」徵才活動，當日設攤廠商還有全家便利商店、府城汽車客運、微笑單車、7-11便利商店、珺鈺企業、展倚鋁業、石二鍋等7家廠商提供近300個職缺。其中全家、7-11便利商店及石二鍋提供兼職及工讀的職缺，微笑單車維護調度專員薪資上看39000元、展倚鋁業擠型作業員薪資上看42000元。另本次徵才活動將ESG-永續學習的核心納入，也結合7月24日的國際冷笑話日，以幽默、風趣方式分享ESG相關之話語，象徵每個人都有能力成為改善環境及趨緩暖化之關鍵，邀請企業及民眾共同寫下能推動環境永續發展的宣言，種下友善的種子。參與活動者可獲得1杯環境友善種植生產的黑糖檸檬解暑，共30杯送完為止；同時開放賈好嘉臉書線上留下推動環境永續發展宣言，例如：我願意購買落實ECG企業所製造的產品、我帶環保杯買搖搖飲…，便有機會獲得精美小禮物一份，活動期間為7月24日至7月28日，詳情請見賈好嘉臉書。

而隨著畢業季到來，永康就業中心針對15-29歲待業青年，也積極推動青年職得好評計畫、如你是15-29歲待業青年失業超過6個月，經過就業中心3次的就業諮詢，於開立介紹卡後90天內就業，並持續就業滿3個月就有3萬元的獎勵金。相關職缺及投資青年就業方案詳情請電洽06-2038560向永康就業中心洽詢。

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