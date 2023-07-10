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紓緩旅宿業缺工！　勞動部職訓助雙寶媽二度就業重返職場

▲姜美如呼籲想重返職場的全職媽媽，善用政府資源提升職能、打造職涯第二春。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲姜美如呼籲想重返職場的全職媽媽，善用政府資源提升職能、打造職涯第二春。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

回歸家庭有10年的雙寶媽姜美如，小孩紛紛就學後，在家人鼓勵下再次提起勇氣重返職場，卻因工作經驗較少及職場大環境變動難以如願，幸在先生建議下參加雲嘉南分署的「房務清潔人員訓練班」，錄取飯店房務清潔人員，還考取旅館管理專業人員銀階認證，她說「學職能想就業，報名勞動部職訓課程就對了！」。

現年40歲的姜美如，前份工作是在傳產公司擔任會計助理，產後為照顧小孩而回歸家庭擔任10年的全職媽媽，平常在家的最大興趣就是打掃家裡，得知勞動部有培訓房務清潔人員班即報名參訓，「原來清潔有這麼多技巧！」。

▲姜美如呼籲想重返職場的全職媽媽，善用政府資源提升職能、打造職涯第二春。（圖／記者林悅翻攝，下同）

姜美如說透過職訓課程學習到，原來清潔只要用對方法，做起事來就會很有效率，且職訓中心把飯店的房務設備直接搬到課堂上，透過老師的講解及實務操作，2個半月的訓期就讓她快速銜接職場，姜美如呼籲想重返職場的全職媽媽，善用政府資源提升職能、打造職涯第二春。

勞動部勞動力發展署雲嘉南分署長劉邦棟表示，為協助失(待)業者充實專業技能，做好進入職場的準備，分署每年與轄區近40家委外單位合作，依產業需求及就業趨勢，開辦上百門職前訓練課程，相關訓練費用還依學員身分別負擔80%至100%，訓後就業率普遍超過8成以上，鼓勵民眾多加運用政府資源學習職場所需職能，順利接軌就業市場。

▲姜美如呼籲想重返職場的全職媽媽，善用政府資源提升職能、打造職涯第二春。（圖／記者林悅翻攝，下同）

劉邦棟還說，勞動部除協助失(待)業者提升職能接軌職場，近期為協助疫後產業復甦迎來人力缺口問題，還加碼推出「疫後改善缺工擴大就業方案」，目前針對旅宿業房務員、清潔人員進行專案職缺媒合，參加上述相關職前專班的結訓學員，將發給一次性獎勵金5千元，後經就業中心推介受僱前揭專案職缺，每月再加領6千元至1萬元獎勵金、最長可領12個月，鼓勵待業民眾來職訓、學職能，踴躍投入旅宿業。

下半年委外職前訓練課程，除了飯店服務暨房務清潔人員培訓班，尚有半導體趨勢暨製程設備理論實務培訓班、室內空間繪圖人員培訓班、機械製圖與3D列印人員培訓班、全通路整合行銷人員培訓班、工業產品設計人員培訓班、電商網站設計與APP商業應用班等超夯課程陸續開班中，欲了解課程或「疫後改善缺工擴大就業方案」，可上台灣就業通(https://www.taiwanjobs.gov.tw)查詢，或洽免付費客服專線 0800-777888，由專人服務。

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