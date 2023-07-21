敏盛院慶必辦公益活動　愛心捐血傳送關懷和祝福

▲敏盛院慶必辦公益活動-愛心捐血，副執行長張長榮(左三)從不缺席。（圖／陳燕秋提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園敏盛綜合醫院慶48週年院慶，除進行該院「再生醫學暨疼痛治療中心揭牌」並舉辦愛心捐血公益活動，吸引許多市民朋友參加。敏盛綜合醫院社會服務組督導陳燕秋21日表示，愛心捐血公益活動是敏盛志工隊每年院慶必辦的活動，而該院副執行長張長榮每年捐血活動從不缺席，愛心不落人後，深受同仁敬重。

▲執行長楊弘仁的帥兒子(右一)、美麗的女兒(右三)利用假期參與志工服務。▼吳立民副院長響應捐血公益活動。（圖／陳燕秋提供）

陳燕秋督導表示，敏盛志工隊的服務領域相當多元，由原本只侷限於醫院的服務台諮詢、病人關懷、義診等工作，服務觸角延伸至社區的義剪、團康表演、整修獨居老人住、居所及送餐服務、愛心捐血和義診等多元化志工服務。

敏盛志工隊成員有300多人，長年投入地方公益等各項活動，為社會散播愛與關懷，履獲桃園市政府衛生局、社會局等各單位評比第一名佳績及無數獎項，連執行長楊弘仁的兒女也利用假期參與志工服務。志工隊成員咸認，副執行長張長榮於各項公益活動，率先以身做則並全力支持，是志工隊表現亮眼的要因之一。

張長榮說，醫療事業是積善的事業，為民眾守護健康、也為患者祛除病苦；而龐大的醫療體系，服務品質的提昇，感謝有來自十方的熱心醫院志工協助。