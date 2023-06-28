越南國家藥材所取經　嘉義大學植物化合物綠色萃取

▲嘉大陳瑞祥副校長(中)帶領植物化合物綠色萃取技術團隊與越南國家藥用材料研究所貴賓合影。（圖／嘉義大學提供）

記者翁伊森／嘉義報導

越南國家藥用材料研究所副所長Phan Thuy Hien博士及研究團隊，27日由駐台北越南經濟文化辦事處科技組安排下來到嘉義大學蘭潭校區，向蟬聯兩屆國家新創獎之植物化合物綠色萃取技術團隊取經。嘉大由陳瑞祥副校長、林芸薇主任秘書、生化科技學系張心怡主任、陳政男教授、陳義元助理教授及簡涵如助理教授等教師，針對植物新藥中間體及藥用活性成分之綠色萃取技術進行深入交流。

▲生化科技學系張心怡主任(右2)與陳政男教授(左1)介紹超音波萃取模組。 。（圖／嘉義大學提供）

陳瑞祥副校長表示，全球面臨高齡化趨勢，加上COVID-19疫情影響經濟發展甚巨，其中生技產業投入豐沛資源研發，但生技產業生產階段能源消耗量最大，占供應鏈能源消耗近35%。為落實ESG永續經營的策略，嘉大生化系教師團隊之創新技術「植物新藥活性藥物成分之綠色化學萃取技術」，成功地於植物新藥領域及新型保健素材，以綠色化學技術滿足經濟和永續環境需求，創造生技產業、消費者及環境的三贏局面。

▲嘉大生化科技學系張心怡主任與陳政男教授向越南國家藥用材料研究所貴賓介紹萃取產物 。（圖／嘉義大學提供）

生化系張心怡主任提到，研發適合各種溫度且環境友善的綠色溶劑，生物相容性良好，成為製藥領域的新選擇，可作為替代溶劑或用於藥物製劑，提高植物新藥活性藥物成分之溶解度和穩定性，同時也能作為佐劑或活性藥物成分吸收的新型液體形式，以提高植物藥成份的生物利用度、滲透性和療效，為藥物輸送的另一創新選擇。

Phan Thuy Hien博士表示，越南國家藥用材料研究所是越南藥用植物的最高研究機構，未來除與嘉大持續進行技術合作外，也將提供更多國際學術合作機會，促進臺灣及越南原生藥用植物之植物新藥或保健素材發展。