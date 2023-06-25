嘉大億元投入宿舍改善　洗刷「返校味」宿舍臭名

▲嘉大下重金投入近一億元洗刷返校味宿舍之名 。（圖／嘉義大學提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義大學民雄校區宿舍去年獲社群網站票選評比為全臺最爛大學宿舍，今年暑假將投入近1億元進行「民雄校區學生宿舍生活圈室內外改善(第一期)」計畫，翻轉嘉大民雄校區學生「返校味」的宿舍環境，營造優質的寢室設備，將公共空間改變成符合新世代學生翻轉學習、團隊互動之場域。

「民雄校區學生宿舍生活圈室內外改善計畫」之設計理念為共享、共居與共學之「共學院落」。第一期計畫經費由嘉大自籌新臺幣5,020萬元；教育部補助4,930萬元，改善範圍包含民雄綠園一舍寢室、廊道、各樓層公共空間、餐廳1、2樓空間及綠園一舍周邊戶外公共空間等，預計8月下旬即可完成寢室及廊道空間整修工程。

同時，嘉大也將啟動第二期計畫的先期規劃，改善綠園二舍室內外空間，期待可以逐步完善民雄校區整體的住宿區環境，實現「生活校園」之校園整體願景。

嘉大唐榮昌學務長表示，民雄宿舍改善案進行規劃時幾經波折，歷經20多次的會議討論，計畫書修改次數則已數不清，皆為力求規劃完善。感謝設計團隊的付出，以及「學生宿舍提升宣導團隊」與「新世代宿舍環境提升專案辦理團隊」的協助，使該計畫案最終獲得教育部及審查輔導小組的肯定，並核予4,930萬元的經費補助。

▲ 嘉大林翰謙校長 。（圖／嘉義大學提供）

嘉大林翰謙校長表示，學校非常重視學生宿舍的住宿品質，積極投入校內資源，並爭取教育部經費補助進行學生宿舍的改造與興建，耗資4億638萬元的新民校區學生宿舍新建工程預計明(113)年9月完成，屆時提供學生入住全新宿舍；民雄宿舍及蘭潭宿舍也逐年營造新世代住宿環境設施及公共空間，未來將讓各校區學生有新世代、高品質的住宿環境空間。