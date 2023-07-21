船主控海巡緝毒「亂鑽洞」　管碧玲：找密艙是搜索SOP的一部分

▲海巡署強力掃蕩緝私。（示意圖／海巡署第三岸巡隊提供，下同）

實習記者石嘉豪／台北報導

日前海巡人員在宜蘭南方澳執行緝毒作業，查緝過程中於「海隆6號」船隻底部鑽了6個洞，在一無所獲後，船主抗議此舉已造成船隻漏水危及安全，海委會主委管碧玲今（21日）清晨發文捍衛執法，表示走私經常靠的是密艙，因此查緝時要尋找密艙，是海巡搜索SOP的一部分，該案檢察官知道要鑽洞搜索，也有叮嚀要注意比例原則，所以不應被視為「亂鑽」、「亂搞」，但未來也會再精進SOP，檢討增補精密設備、偵搜犬的必要。

海巡署日前在查緝過程中，於可疑船隻底部鑽洞緝毐無所獲，宜蘭查緝隊表示，在搜查以及鑽洞前，皆與船長取得知情同意，而後續的紛爭，主要是來自「船主」，目前已就有爭議的部分展開調解。

海委會主委管碧玲也在今天清晨4點「不忍」發文，對於媒體以「亂鑽洞」為標題，她認為「亂」字，實在沈重。她表示，船舶走私經常就是靠密艙！所以，查緝時要尋找密艙，是海巡搜索SOP的一部分！所以不應被視為「亂鑽洞」、「亂搞」。

管碧玲說，海巡查緝隊判斷要不要鑽洞？決定也很重大。當依循嚴謹的SOP後，必須留給現場研判的領域，她已聽取這次執法過程的報告，海巡同仁與檢察官維持聯絡，是遵守檢察官指揮辦案的SOP，檢察官知道要鑽洞搜索，也叮嚀要注意比例原則，海巡同仁不是亂鑽洞的。

管碧玲還說，鑽洞查緝，「他們經常是成功的」。她舉例，今年1月某日，海巡查獲私菸400餘箱，就是鑽洞查緝成功的案例；3月某日，以工具破壞密艙口，也成功破獲私菸走私235箱（近12萬包）；日前金門查獲香菇800餘公斤，密艙就是在甲板下面！那天如果船長堅持不開啟密艙，海巡從甲板鑽洞，也會是成功的案例！

管碧玲指出，海巡人員這次鑽洞沒有查到毒品，但是，如果因此苛責他們，致執法時擔心誤判而猶豫不決，是否意味更多走私的漏洞？

管碧玲強調，未來仍會檢視現有SOP 是否有更需要精進之處，同時，檢討增補精密設備、偵搜犬的必要。另外，能理解宜蘭船主的心情，而海巡也一定會負起應負的責任，會繼續精進執法作為，但現階段的鑽洞緝私，有成功也有失敗的時候，她期待能獲得大家的理解。