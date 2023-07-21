嚴守「18億畝耕地紅線」　習近平指示：挖掘利用鹽鹼地潛力

▲中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席、中央財經委員會主任習近平。（圖／路透）

記者任以芳/綜合報導

大陸官媒《新華社》昨20日報導指出，中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席、中央財經委員會主任習近平下午主持召開中央財經委員會第二次會議，研究加強耕地保護和鹽鹼地綜合改造利用等問題。近年大陸官方大陸整頓農耕地用地，主要耕地數量一再減少，今年2月大陸國務院主辦的官媒《經濟日報》發布耕地問題調查顯示，10年後將面臨「耕地紅線」問題。

《新華社》報導指出，該會議中共中央政治局常委、國務院總理、中央財經委員會副主任李強，中共中央政治局常委、中央書記處書記、中央財經委員會委員蔡奇，中共中央政治局常委、國務院副總理、中央財經委員會委員丁薛祥出席會議。

會議聽取了自然資源部、農業農村部、中央財辦（中央農辦）、國家發展改革委關於加強耕地保護和鹽鹼地綜合改造利用的彙報。值得注意的是，該會議中央財辦（中央農辦）首次以並列關係出現。

習近平在會上發表重要講話強調，糧食安全是「國之大者」，耕地是糧食生產的命根子，要落實藏糧於地、藏糧於技戰略，切實加強耕地保護，全力提升耕地質量，充分挖掘鹽鹼地綜合利用潛力，穩步拓展農業生產空間，提高農業綜合生產能力。

▲大陸官方堅守確保18億畝耕地紅線決不突破。（圖／CFP）

綜合陸媒報導，中央財經委員會第二次會議重點，主要研究加強耕地保護和鹽鹼地綜合改造利用等問題。會議指出，大陸人多地少的耕地「非糧化」、「非農化」問國情沒有變，問題依然突出，守住耕地紅線的基礎尚不穩固，農田水利方面欠帳還很多。

新時代新徵程上，耕地保護任務沒有減輕，而是更加艱巨會議強調，耕地保護是一個系統工程，要突出把握好量質並重、嚴格執法、系統推進、永續利用等重大要求，進一步採取過硬實招。

要壓實耕地保護責任，落實新一輪國土空間規劃明確的耕地和永久基本農田保護任務，確保18億畝耕地紅線決不突破。要全力提升耕地質量，真正把耕地特別是永久基本農田建成適宜耕作、旱澇保收、高產穩產的現代化良田。鹽鹼地綜合改造利用是耕地保護和改良的重要方面。