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夏季流感重症通報不減！公費抗病毒藥物擴大對象「再延一個月」

▲▼疾管署發言人曾淑慧說明最新疫情。（圖／疾管署提供）

▲疾管署發言人曾淑慧，資料照。（圖／疾管署提供）

記者洪巧藍／台北報導

今年流感疫情延遲，一直到夏天都還有疫情，根據疾病管制署監測顯示，近期流感併發重症通報數還是持續，尚未明顯下降，顯示社區仍有病毒持續活動。為了減少流感重症、死亡，疾管署副署長曾淑慧今（21）日宣布，擴大公費流感抗病毒藥劑使用條件再延長一個月，適用期限至今年8月31日止，這也是今年度第五次延長，擴大對象期間為歷來第二久。

疾管署統計，本流感季自去(111)年10月1日起截至今年7月17日流感併發重症病例累計402例 (239例A型H1N1、151例A型H3N2、5例A型未分型、7例B型)，年齡層以65歲以上長者為多(占50%)，86%未接種本季流感疫苗，82%具慢性病史；其中死亡85例 (57例A型H1N1、25例A型H3N2、1例A型未分型、2例B型)，79%未接種本季流感疫苗，93%具慢性病史。

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曾淑慧表示，近期社區A型H1N1與H3N2共同流行，類流感門急診就診人次雖逐漸下降，惟流感併發重症通報數尚未明顯下降。考量流感病毒仍持續於社區中活動，故再延長擴大公費流感抗病毒藥劑使用條件「有類流感症狀，且家人/同事/同班同學有類流感發病者」適用期限至今年8月31日止。

這也是今年度第五度延長擴大使用對象，曾淑慧表示，原訂擴大期間為111年12月1日至112年3月31日，因流感疫情持續，爰112年4月至8月期間逐月延長擴大條件。除101年度擴大用藥至H7N9指揮中心解散外（擴大使用期間為101年12月1日至103年4月30日），本次為歷年第二長的擴大用藥期間。

疾管署指出，由於目前流感與COVID-19在社區中共同流行，若民眾有類流感症狀，除可先用COVID-19家用快篩檢測外，如有危險徵兆(如呼吸急促、呼吸困難、發紺、血痰、胸痛、意識改變、低血壓等)應儘速就醫，並由醫師依主訴與臨床判斷，評估是否符合公費藥劑用藥條件。倘經判斷符合條件者，不需流感快篩，即可開立公費藥劑，以把握用藥時機。

疾管署再次提醒，民眾勿輕忽流感嚴重性，應落實勤洗手及注意咳嗽禮節等個人衛生防護措施，有呼吸道症狀時應佩戴口罩。如有類流感症狀，應就近就醫並充分休息，待痊癒後再上班上學，以免病毒傳播。

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