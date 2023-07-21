羅一鈞下台南了！本土登革熱飆破500例　他率五組人馬赴熱區視察

▲今(7/21)日疾病管制署羅一鈞副署長前往台南視察。（圖／疾管署提供）

記者洪巧藍／台北報導

今年本土登革熱已經飆破500例，創下近10年同期新高，其中有400多例都在台南，疫情最為嚴峻。疾病管制署副署長羅一鈞今（21）日親率五組人馬前往台南市疫情熱區視察，籲請當地民眾及攤商配合防治措施、積極清除孳生源，並留意自身是否出現登革熱症狀，及時篩檢，以利及早治療。

根據疾管署統計，今年本土登革熱全國累計520例，分布於台南市431例、雲林縣67例，高雄市19例，台中市2例，屏東縣1例。疫情最嚴峻台南市當中又以仁德區177例、東區133例、永康區76例最為嚴重。

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國民黨立委日前喊出衛福部必須要進駐台南，召集相關人員開設應變運作中心，至少要疾管署副署長羅一鈞前往坐鎮。疾管署回應，是否成立前進指揮所或者請羅副署長進駐台南市，需視疫情做調整。

而羅一鈞今日則親率五組人馬，上午及下午分赴目前疫情升溫的台南市永康區，深入五王里、三合里、兵仔市場、永大夜市等地，也前往永康區設立之擴大採檢站視察。

▲今(7/21)日疾病管制署羅一鈞副署長及防疫人員至永康兵仔市場執行孳生源查核。（圖／疾管署提供）

疾管署副署長曾淑慧表示，目前登革熱疫情還在升溫階段，羅一鈞此次南下和先前衛福部長薛瑞元、疾管署署長莊人祥南下相同，都是進行當地防疫工作視察，瞭解動員情形與需求、走訪基層診所及參與縣市政府層級之指揮中心會議等。

疾管署也說明，該署於今年首例本土登革熱病例出現時，即非常重視，即刻與地方合作，展開孳生源查核與清除、化學防治及成立社區擴大篩檢站等工作，後續亦成立登革熱機動防疫隊，截至7月20日，已累計出勤643人次，協助地方政府進行孳生源查核與清除、社區傳播風險評估、化學防治及緊急防治成效評估，並提供地方政府專業建議。

而為因應登革熱疫情，並考量近期全國高溫有雨、社區病媒蚊密度攀升，各縣市均有流行疫情發生風險，行政院每2週召開一次「重要蚊媒傳染病防治聯繫會議」；本署也每日召開疫情會議及每週登革熱應變工作組會議，以掌握疫情變化並及時採取應變作為。

疾管署呼籲，登革熱防治工作與日常生活環境息息相關，請各局處同仁和市民維持防疫耐心和韌性，防治和清除工作必須持續不懈、民眾衛教也須重複提醒。尤其近日全國各地常有強陣雨，每次雨後帶來之積水都可能成為病媒蚊孳生的溫床，重複防治和反覆提醒雖辛苦但絕對必要，請民眾務必將巡視並清除家戶內外孳生源等防疫工作視為日常生活一環，並配合政府進行各項防治工作，以保護自己和家人及其他社區民眾的健康。