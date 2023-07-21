　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

羅一鈞下台南了！本土登革熱飆破500例　他率五組人馬赴熱區視察

▲▼今(7/21)日疾病管制署羅一鈞副署長及防疫人員至永康兵仔市場執行孳生源查核。（圖／疾管署提供）

▲今(7/21)日疾病管制署羅一鈞副署長前往台南視察。（圖／疾管署提供）

記者洪巧藍／台北報導

今年本土登革熱已經飆破500例，創下近10年同期新高，其中有400多例都在台南，疫情最為嚴峻。疾病管制署副署長羅一鈞今（21）日親率五組人馬前往台南市疫情熱區視察，籲請當地民眾及攤商配合防治措施、積極清除孳生源，並留意自身是否出現登革熱症狀，及時篩檢，以利及早治療。

根據疾管署統計，今年本土登革熱全國累計520例，分布於台南市431例、雲林縣67例，高雄市19例，台中市2例，屏東縣1例。疫情最嚴峻台南市當中又以仁德區177例、東區133例、永康區76例最為嚴重。

[廣告]請繼續往下閱讀...

國民黨立委日前喊出衛福部必須要進駐台南，召集相關人員開設應變運作中心，至少要疾管署副署長羅一鈞前往坐鎮。疾管署回應，是否成立前進指揮所或者請羅副署長進駐台南市，需視疫情做調整。

而羅一鈞今日則親率五組人馬，上午及下午分赴目前疫情升溫的台南市永康區，深入五王里、三合里、兵仔市場、永大夜市等地，也前往永康區設立之擴大採檢站視察。

▲▼今(7/21)日疾病管制署羅一鈞副署長及防疫人員至永康兵仔市場執行孳生源查核。（圖／疾管署提供）

▲今(7/21)日疾病管制署羅一鈞副署長及防疫人員至永康兵仔市場執行孳生源查核。（圖／疾管署提供）

疾管署副署長曾淑慧表示，目前登革熱疫情還在升溫階段，羅一鈞此次南下和先前衛福部長薛瑞元、疾管署署長莊人祥南下相同，都是進行當地防疫工作視察，瞭解動員情形與需求、走訪基層診所及參與縣市政府層級之指揮中心會議等。

疾管署也說明，該署於今年首例本土登革熱病例出現時，即非常重視，即刻與地方合作，展開孳生源查核與清除、化學防治及成立社區擴大篩檢站等工作，後續亦成立登革熱機動防疫隊，截至7月20日，已累計出勤643人次，協助地方政府進行孳生源查核與清除、社區傳播風險評估、化學防治及緊急防治成效評估，並提供地方政府專業建議。

而為因應登革熱疫情，並考量近期全國高溫有雨、社區病媒蚊密度攀升，各縣市均有流行疫情發生風險，行政院每2週召開一次「重要蚊媒傳染病防治聯繫會議」；本署也每日召開疫情會議及每週登革熱應變工作組會議，以掌握疫情變化並及時採取應變作為。

疾管署呼籲，登革熱防治工作與日常生活環境息息相關，請各局處同仁和市民維持防疫耐心和韌性，防治和清除工作必須持續不懈、民眾衛教也須重複提醒。尤其近日全國各地常有強陣雨，每次雨後帶來之積水都可能成為病媒蚊孳生的溫床，重複防治和反覆提醒雖辛苦但絕對必要，請民眾務必將巡視並清除家戶內外孳生源等防疫工作視為日常生活一環，並配合政府進行各項防治工作，以保護自己和家人及其他社區民眾的健康。

ET快訊
快訊／首爾隨機砍人！　地鐵站出口1死3傷
快訊／郭書瑤親弟捲共諜案　她首露面認「在生氣」
朱海君和NONO遭爆離婚！　好友鬆口洩她近況
快訊／冷氣工出來了！　穿夾腳拖一路狂奔
GD、T.O.P關係決裂！　互相封鎖、取關
快訊／首件國民法官參審宣判！妻遭家暴40年殺夫　獲減刑判7年
大量貨櫃漂往小琉球！　海上驚險畫面曝光
甜美女星離婚！　楊繡惠遭嗆「八卦嘴賤的會有報應」
突闖進記者會！　張棋惠嚇到起身：你怎麼會來
冷氣工稱「以為固定好了」　廠商附的夾具真的有問題
女大生遭冷氣砸死　侯友宜說話了

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台灣工安被狂噓！油漆工墜3公尺送醫　「直白吐1句」讓醫護超衝擊

羅一鈞下台南了！本土登革熱飆破500例　他率五組人馬赴熱區視察

政大女學生遭冷氣機砸死　消基會籲：加強冷氣施工安全規劃

13歲女赴西班牙奪世界舞蹈冠軍　「花木蘭」秀翻全場大曬國旗

優待機票福利業界最佳！華航奪「亞洲最佳企業雇主」獎

出國注意！萬安演習7／24登場　桃機正常起降「籲旅客提早到機場」

台灣歷年「頭頂殺機」被翻出！他接兒子下課慘死　妻一旁嚇傻

同時提供2種照顧者支持服務！下半年試辦「長照+身障」家照共融據點

冷氣砸死女大生　她自曝在現場「好心痛…」網急勸：快看醫生

快訊／立榮航空系統當機！旅客報到卡關　航班延誤「最多遲1小時」

想寫頭髮...當機寫成頭鬆　揭開補習班老師錯字日常

黃子佼還原事發心境「什麼都不要了」　「孟耿如蠻力破門」：為什麼要救我！

隋棠「心疼MeToo受害者」哭了...　 2朋友是加害者「現在講不出好話」

皮夾1萬5噴飛掉滿地！　父女路過幫撿起送警局

李多慧SOLO舞練習過程曝光　「下腰舞」背後展超敬業態度！

16歲少年車手領500萬　遭「假刑警」擄走丟包

Sandy 4月兒「太像吳宗憲」！　嫩嬰肉照曝光：洗基因失敗

黃子佼沉寂1個月首發文！　淚謝孟耿如：用餘生彌補

小海豹從角落彈跳而來　圓大眼看鏡頭畫面萌翻

亂咬東西！萌貓面壁罰站　無辜喵喵叫求爸原諒QQ

台灣工安被狂噓！油漆工墜3公尺送醫　「直白吐1句」讓醫護超衝擊

羅一鈞下台南了！本土登革熱飆破500例　他率五組人馬赴熱區視察

政大女學生遭冷氣機砸死　消基會籲：加強冷氣施工安全規劃

13歲女赴西班牙奪世界舞蹈冠軍　「花木蘭」秀翻全場大曬國旗

優待機票福利業界最佳！華航奪「亞洲最佳企業雇主」獎

出國注意！萬安演習7／24登場　桃機正常起降「籲旅客提早到機場」

台灣歷年「頭頂殺機」被翻出！他接兒子下課慘死　妻一旁嚇傻

同時提供2種照顧者支持服務！下半年試辦「長照+身障」家照共融據點

冷氣砸死女大生　她自曝在現場「好心痛…」網急勸：快看醫生

快訊／立榮航空系統當機！旅客報到卡關　航班延誤「最多遲1小時」

免門票入園！漫步屏東超大森林公園　暢玩天然野溪沖去夏日暑氣

男側胯下一大包「穿褲子超不便」　屏東榮總腹腔鏡助他不再尷尬

1千萬投資買房「青埔還淡水」？見留言他詫異：都推這

黑海封鎖戰！　烏克蘭宣布駛向俄占領區船隻「視為軍事目標」

江詩丹頓袖扣錶、打火機懷錶台灣現蹤　古董簡約卻一點也不簡單

快訊／郭書瑤親弟捲共諜案！她首露面認「在生氣」：沒打算好好跟他說話

台灣工安被狂噓！油漆工墜3公尺送醫　「直白吐1句」讓醫護超衝擊

快訊／南韓首爾「怪漢出沒」！地鐵站出口砍人1死3傷

英國爸撞車　11歲兒「繫好安全帶」仍被噴飛車外！當場撞頭死亡

冷氣砸死人！空調公司現場狀況曝光　女職員見記者急喊：老闆不在

台南養生館暗藏春色「壁畫是暗門」　警連破3層門...終破淫窟

生活熱門新聞

冷氣砸死政大女！她站旁邊「1舉動躲過死神」

陳紫渝警男友年薪公開　鄉民讚她「最佳台女」

她寧低薪拒回老家　哥嘆超不懂　

他問「這輸入法還有人學？」一票人點頭：速度超神

越熱越旺！「大暑有喜」4習俗曝光

風向大變「Melody奪房貪財」　她1句開嗆！網秒懂

杜蘇芮路徑大修！歐洲模式預測「撞台灣」　氣象局：往南機率高

熱炒店老闆被起底「曾酒駕」　網反串狂刷4字

杜蘇芮路徑讓專家驚喊「有點嚇到」！不排除陸警機率　周日轉中颱

大暑巧遇虎爺生日！「4生肖」迎來大運

年薪600萬工程師徵婚！「顧家就好」月給2萬零用

「杜蘇芮」輕颱生成了！最新路徑出爐　下周不排除發海警

冷氣砸死人「她自曝在現場」　網急勸看醫生

杜蘇芮颱風今將生成　不排除海警、侵台機率提高

更多熱門

相關新聞

高雄母女配合登革熱噴藥　竟害她曠職損失8千元

高雄母女配合登革熱噴藥　竟害她曠職損失8千元

高雄市一名洪姓女子家裡養了多隻貓狗，日前她被衛生局臨時通知，隔日住家需要噴藥，她請住在外縣市的女兒回來幫忙，不過衛生所人員卻說「1戶只能給1張請假證明」，害她自己曠職損失薪水、全勤獎金8000元。衛生局表示，將主動聯繫補發公假單，並檢討衛生所人員。

本土登革熱燒！薛瑞元下周南下視察

本土登革熱燒！薛瑞元下周南下視察

台東縣阻絕登革熱啟動「孳生源清除日」

台東縣阻絕登革熱啟動「孳生源清除日」

本土登革熱疫情燒！新北主動通報有錢領

本土登革熱疫情燒！新北主動通報有錢領

羅一鈞有全新洗衣機了！ICU醫揭「送禮者」

羅一鈞有全新洗衣機了！ICU醫揭「送禮者」

關鍵字：

登革熱羅一鈞

讀者迴響

熱門新聞

直擊／張棋惠開記者會「一坐下來當場大哭」！

冷氣砸死政大女！她站旁邊「1舉動躲過死神」

快訊／莊銘淵爆陳紫渝爸爸非常生氣　「會再積極聯繫、想親自道歉」

陳紫渝警男友年薪公開　鄉民讚她「最佳台女」

她寧低薪拒回老家　哥嘆超不懂　

窗型冷氣不熟悉！師傅求救同事「打電話問功夫」

另一角度驚悚片！政大女剛停下腳步遭冷氣砸死

快訊／3、4月「千萬發票」4張沒人領！　一張花100元加油就中獎

TOYOTA「新7人座休旅」現身

他問「這輸入法還有人學？」一票人點頭：速度超神

「大蛇從天降落」嚇壞洗衣阿姨

越熱越旺！「大暑有喜」4習俗曝光

看起來溫和，其實超不好惹的3星座

黃子佼「包裹數歸零」慘況曝！

13歲少女「當誘餌」抓色狼　警監控下竟被載走性侵

更多

最夯影音

更多
想寫頭髮...當機寫成頭鬆　揭開補習班老師錯字日常

想寫頭髮...當機寫成頭鬆　揭開補習班老師錯字日常
黃子佼還原事發心境「什麼都不要了」　「孟耿如蠻力破門」：為什麼要救我！

黃子佼還原事發心境「什麼都不要了」　「孟耿如蠻力破門」：為什麼要救我！

隋棠「心疼MeToo受害者」哭了...　 2朋友是加害者「現在講不出好話」

隋棠「心疼MeToo受害者」哭了...　 2朋友是加害者「現在講不出好話」

皮夾1萬5噴飛掉滿地！　父女路過幫撿起送警局

皮夾1萬5噴飛掉滿地！　父女路過幫撿起送警局

李多慧SOLO舞練習過程曝光　「下腰舞」背後展超敬業態度！

李多慧SOLO舞練習過程曝光　「下腰舞」背後展超敬業態度！

熱門快報

7/29、30中職明星賽重磅登場

7/29、30中職明星賽重磅登場

中職明星賽將於7月29、30日登場，想在家悠閒看賽事，敬請鎖定ETtoday的全程轉播。

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》前議員呱吉來了

《豈有此呂》前議員呱吉來了

呱張！去內科塞車就渡河　吉．掰了議員850萬薪水　看柯文哲用服貿攻陷年輕人很聰明

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面