本土登革熱燒！台南首見重症、高雄女嬰確診「5年來最小個案」





▲疾管署疫情周報，疾管署防疫醫師林詠青。（圖／疾管署提供）

記者洪巧藍／台北報導

本土登革熱疫情續燒！疾病管制署今（11）日公布上周125例登革熱本土病例，值得注意的是，上周又新增2起重症個案，其中台南市首見重症，為80多歲女性仍在加護病房治療中；另高雄市也確認5年來首起未滿1歲嬰兒確診登革熱。

疾病管制署今(11)日表示，新增本土登革熱分別是分別是台南市104例、雲林縣13例、高雄市7例及屏東縣1例。個案年齡介於未滿10歲至80多歲，其中51例女性、74例男性，發病日介於6月6日至7月10日。另新增2起重症，分別是在台南市與雲林縣。

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疾管署防疫醫師林詠青說明，這兩例重症個案都是80歲以上長者，有糖尿病、高血壓等潛在病史，一開始症狀也都是發燒、骨頭疼痛等。其中雲林縣男性個案雖然有併發肺炎，但狀況穩定，在普通病房治療；至於台南市女性個案則是意識不清，可能因為感染造成中樞神經系統影響，另本身有敗血性休克與肝功能異常，仍在加護病房治療中。

林詠青也提到，高雄市登革熱個案中確認一起未滿1歲女嬰，最初是發燒、紅疹就醫，3天後症狀持續才通報，現在已經正式確診。後來調查也發現，個案雖然居住地非病例集中區，但曾經到另一縣市病例集中區活動，且該地的同住家人有確診個案。雖然目前登革熱確診個案有4成以上是60歲以上長者，但是幼兒也是有感染風險，另活動史、接觸史等追蹤也相當重要。

▲疾管署疫情中心主任郭宏偉說明最新流行病疾情。（圖／記者洪巧藍攝）

疾管署疫情中心主任郭宏偉表示，台南市目前兩處疫情群聚區，分別位於仁德區/東區交界、永康區五王里及其週邊里別，多數新增個案與疫情群聚區具關聯性，惟病例分布里別有逐漸外擴趨勢。

至於高雄市新增7例病例中，除1例大社區個案外，其餘個案均有台南市活動史，惟路竹區個案於高雄市活動地附近查獲各式積水容器且孳生病媒蚊，亦不排除於當地感染風險或引發疫情。

而雲林縣新增病例均與古坑鄉荷苞村疫情群聚區有關，另屏東縣新增1例病例亦曾於潛伏期內前往雲林縣疫情群聚區，顯示疫情仍未趨緩。

疾管署呼籲，目前正值登革熱流行期，氣溫炎熱且時有降雨，有利於病媒蚊孳生。由於登革熱病媒蚊之一的白線斑蚊分布全台，加上暑假期間人員南北往來頻繁，登革熱有向外縣市擴散可能，請民眾於戶外活動時做好防蚊措施，例如：穿著淺色長袖衣褲，使用政府機關核可含DEET、Picaridin或IR-3535等有效成分之防蚊藥劑；並務必落實「巡、倒、清、刷」，經常巡查家戶內外是否有容器、帆布、廢輪胎或水溝等積水處，儲水容器應每週至少刷洗容器壁一次、不用時請倒置或清除，減少病媒蚊孳生。

國內今(2023)年截至7月10日累計298例本土病例，其中臺南市267例、雲林縣19例、高雄市11例及屏東縣1例，全國病例數已達2017年同期以來最高，目前已累計6例重症病例，分別是雲林縣5例、台南市1例。