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新冠脫離高原期！疾管署曝未來3個月趨勢　流感再增25重症、8死

▲▼疾管署發言人曾淑慧說明最新疫情。（圖／疾管署提供）

▲疾管署發言人曾淑慧說明最新疫情。（圖／疾管署提供）

記者洪巧藍／台北報導

新冠疫情持續下降，疾病管制署今（11）日宣布脫離高原期。疾管署副署長曾淑慧表示，上周國內每日新增190例新冠中重症（併發症），再下降8.2%，綜合其他指標研判第四波高峰已過，以數理模式推測分析未來兩到三個月都會維持下降趨勢，但還是會持續監測。另流感疫情稍有趨緩，但上周新增25例流感併發重症，另增8例死亡，重症通報數尚未下降。

國內自3/20開始實施新冠輕症免通報，僅通報中重症，疾管署統計過去7日(7/5-7/11)每日平均新增190例COVID-19本土確定病例(併發症)，較前7日(6/28-7/4)之每日平均新增207例下降8.2%；上周(7/2-7/8)平均每日新增33例死亡，較前一周(6/25-7/1)之每日死亡平均數45例下降27%。

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此外，在變異株監測方面，上周新增檢出102例Omicron亞型變異株確定病例。其中59例本土個案分別為53例XBB (其中XBB.1.5佔15例、XBB.1.16佔14例、XBB.1.9佔13例、XBB.2.3佔7例)、6例BA.2.75；近四周監測總計，本土檢出病毒株XBB佔87%，已為主流株。

曾淑慧表示，依據新冠就診人次、治療藥物使用情形、機構定期抗原篩檢結果、COVID-19併發症病例數及死亡數等及數理預測模式分析，研判疫情下降，脫離高原期，預期這波下降趨勢會持續2~3個月，不過目前重症病例發生風險持續，還是要持續監測。

▲▼疾管署疫情中心主任郭宏偉說明最新流行病疾情。（圖／記者洪巧藍攝）

▲疾管署疫情中心主任郭宏偉說明最新流行病疾情。（圖／記者洪巧藍攝）

另今年流感疫情有延遲趨勢，到夏季仍在流行。根據疾管署最新統計，上周新增25例流感併發重症 ( 21例A型H1N1、4例A型H3N2 )，年齡介於未滿10歲至90多歲，為10例男性、15例女性，發病日介於6月22日至7月7日，其中21例未接種本季流感疫苗，22例具慢性病史。

另新增8例死亡 (6例A型H1N1、1例A型H3N2、1例A型未分型)，年齡介於50多歲至80多歲，為5例男性、3例女性，發病日介於5月9日至6月30日，其中6例未接種本季流感疫苗，6例具慢性病史。

疾管署統計，近期社區流行A型流感病毒，H1N1與H3N2共同流行，上周(今年7月2日至7月8日)類流感門急診就診人次計68,795人次，相較前一周(75,663人次)下降9.1%，疫情逐漸下降，惟流感併發重症通報數尚未下降，仍須注意流感病例危險徵兆。

本流感季自去(111)年10月1日起截至今年7月10日流感併發重症病例累計374例 (217例A型H1N1、147例A型H3N2、4例A型未分型、6例B型)，年齡層以65歲以上長者為多(占50%)，86%未接種本季流感疫苗，81%具慢性病史，其中死亡76例 (49例A型H1N1、24例A型H3N2、1例A型未分型、2例B型)，80%未接種本季流感疫苗，92%具慢性病史。

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