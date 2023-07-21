中壢警烏龍害13歲少女遭性侵　她點聲明2個「沒想到」：算什麼警察？

▲時代力量立法委員王婉諭。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

桃園市13歲少女小蘋（化名）配合中壢警方充當誘餌，卻在警方的監控下，遭張姓男子性侵得逞，消息傳開後掀起各界熱議。時代力量立委王婉諭21日表示，中壢警察的解釋只有兩個「沒想到」：第一、沒想到事前已經交代不能上車，少女卻真的上車了。第二、沒想到嫌犯開車，跑步騎車追不上，「這種辦案手法錯得離譜，算什麼警察！」

對該起事件，王婉諭指出，中壢警察利用少女當誘餌，誘騙涉嫌性私密影像、威脅性交易的嫌犯上鉤。沒想到，警方沒有當場逮住嫌犯，還讓嫌犯將少女載走，「這種辦案手法錯得離譜，算什麼警察！」



王婉諭表示，面對這種荒唐的錯誤，中壢警察的解釋只有兩個「沒想到」：第一、沒想到事前已經交代不能上車，少女卻真的上車了。第二、沒想到嫌犯開車，跑步騎車追不上。



王婉諭表示，利用未成年來釣魚辦案已經很扯，警方還未確實針對如何抓捕犯人、確保受害者人身安全做出縝密計畫，事後再來說這些「沒想到」！中壢警方從音樂女老師被大外割，超商浩克，再到這次事件，這些有違法、執法過當之虞的辦案手法，只會加深警民之間的不信任。



王婉諭指出，還記得去年發生三重警察「抓錯人」的事件，案發後警察還對黃先生提告，要求賠償。當時我和邱顯智委員陪著黃先生一起召開記者會，到監察院遞交申請，在今年5月，監察院正式通過糾正案，要求新北市府將員警移送懲戒法院。



王婉諭直言，遲來的正義，或許能還給當事人一個公道，卻很難讓心理的創傷就此撫去。也要沈痛呼籲執法機關，對於個案絕對勿枉勿縱，追究責任。主管機關也應以有效務實的方式督導，避免違法偵查的事件一再發生！