拿男友手機玩遊戲　24歲女意外目睹「自己被性侵畫面」崩潰身亡

▲受害者目睹畫面才發現自己遭到性侵。(圖/示意圖/達志影像)

記者李振慧/綜合報導

英國威爾斯24歲女子蒂娜(Tina Lewis)拿33歲男友愛德華(Edward Weeks)手機玩遊戲時,意外看到自己被男友性侵的畫面,導致她情緒崩潰,從此飽受多種精神疾病折磨,甚至因此身亡。近來愛德華被法院宣判性侵罪成,將入獄8年。

居住在威爾斯昆布蘭(Cwmbran)的愛德華,被女友控告去年12月28日,趁她在房間內睡著時性侵。法庭資料顯示,受害者睡著時被男友性侵,畫面全被對方裝設在房內的攝影機錄下,而她原本完全不知道自己遭到性侵,直到在男友手機看到畫面才發現。

