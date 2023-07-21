屏東婦脊椎萎縮+類風濕性關節炎　生活陷困頓…東港警伸援手

▲東港警分局新園分駐所所長林昆賢、警員李昭慶幫李婦度難關 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

獨居無業的屏東縣新園鄉李姓婦人，因脊椎骨質萎縮開刀，1年多前又患有類風濕性關節炎導致雙腳不良於行，靠著身心殘障手冊津貼補助支付房租及留療、生活費用，難以為繼，東港警分局員警獲悉發動募款，轉介新園鄉公所及慈善基金會協助。

東港警分局新園分駐所所長林昆賢、警員李昭慶，長期關注轄區內民眾生活狀況，遇有弱勢家庭即前往關懷，了解實情後動手協助。

61歲的新園鄉李姓婦人，目前無業，領有中度肢體身心障礙手冊津貼以及重大傷病卡證明；她2013年因脊椎骨質開始萎縮，先針對脊椎開刀動手術，短暫減緩病情；不料，2022年因類風濕性關節炎越趨嚴重已開始影響到右、左腳，造成不良於行。她身雖領有身心殘障手冊津貼補助，但要支付生活開銷及租屋費及自付的醫療費，導致家庭經濟生活頓時陷入困境。

所長林昆賢、警員李昭慶得知後，前往關懷、聯繫偕同慈善會等善心人士及新園義警分隊、新園志工小隊等員共同前往致贈慰問金新台幣8000元及民生物資等，並轉介新園鄉公所社福單位及張榮發慈善基金會，辦理急難救助通報，協助處理家庭變故紓困措施。讓她非常感激。



東港警分局長張世儒肯定同仁落實社區警政，積極推動警察服務工作，發揮人飢己飢、人溺己溺的精神，及結合善心人士關懷弱勢家庭，慷慨募捐物資送愛心至社區角落，充分展現警察溫馨助人的形象，值得同仁學習。