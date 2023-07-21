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印度21歲女遭「脫光遊街性侵」弟想保護卻喪命　因暴徒相信假消息

▲印度2名女子遭脫光遊街。（圖／翻攝自推特）

記者詹雅婷／綜合報導

印度曼尼普爾邦（Manipur）2名女子遭脫光遊街事件引爆眾怒，其中一名21歲受害女子遭到輪流性侵，她的10多歲弟弟更是被同一群暴徒殺害，全案至今已有4人落網。然而警方透露，這起事件的導火線是一則假消息，這群男子以為社區一名女性遭性侵，憤而報復，這才釀成這起事件。

綜合NDTV、India Today報導，曼尼普爾邦先前爆發騷亂，網路自5月3日以來處於中斷狀態，這段2名女性5月4日被迫裸體遊街的影片直到本周才出現在網路上，迅速傳播開來。

▲▼印度女性抗議針對婦女的性暴力。（圖／CFP）

▲印度女性20日抗議針對婦女的性暴力。（圖／CFP）

警方消息指出，事發當時，5名村民（2男3女）設法逃往附近森林尋求安全，在路途中遇到警察小隊。這群村民分別是一名56歲男子及他的19歲兒子、21歲女兒，另外還有2名女性，年齡為42歲及52歲。然而就在距離警察局約2公里處，5名村民及警察小隊遭到800名至1000名暴徒阻攔，暴徒從警方手中劫走這5人。

這群暴徒深深以為所屬社區內有一名女性遭到性侵，才襲擊村莊、追捕這群人。只不過暴徒得知的這起性侵事件並非發生在當地，但一張身上裹著塑膠布料的女子照片迅速流傳，說受害女子來自曼尼普爾，這才釀成暴徒綁架5名村民的事件。

在暴徒劫走5名村民後，19歲男子試著從整群男子手中救出21歲姊姊時，當場被殺害。依據受害者親屬向警方提交的文件，一名21歲女性遭到輪流性侵。

報導指出，案發當時與影片曝光之間存在2個多月的時間差距，警方也成為外界譴責的對象之一。警方表示，此案至今已逮捕4人。

▼印度女性遭脫光遊街事件，引爆印度社會怒火。（圖／CFP）

▲▼印度女性抗議針對婦女的性暴力。（圖／CFP）

►2女子被逼全裸遊街！噁男性侵「不脫衣就殺妳」引爆印度怒火
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