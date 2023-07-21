重磅參演！花蓮聯合豐年節　大溪地冠軍舞團Hei Tahiti將登台

▲大溪地冠軍舞團「Hei Tahiti」前往花蓮縣政府拜會縣長徐榛蔚。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

2023花蓮縣原住民族聯合豐年節，將於7月21日至23日在花蓮縣立體育場旁德興大草坪熱鬧展開。受邀演出的大溪地冠軍舞團「Hei Tahiti」20日特地前往花蓮縣政府拜會縣長徐榛蔚，表達同為南島語系國家相聚的喜悅之外，也誠摯歡迎世界各地遊客共同參與花蓮最盛大的原住民族文化慶典。

會中雙方相談盛歡，府方首先邀請在地舞蹈團阿勒飛斯合唱阿美族傳統歌曲，而大溪地Hei Tahiti也以曼妙的舞蹈及優美的歌聲感動全場，接著大溪地代表Patu、Titaua及Tiare分別致贈大溪地具傳統意象紀念品，包括木雕船槳、象徵祖靈智慧與信念的MANA服飾、名產椰子油、手工染製沙龍裙、項鍊、耳環等，並由紋身藝術大師PATU為花蓮祈福；縣長徐榛蔚也回贈花蓮阿美族的紀念品情人袋予每位團員，期盼深化兩國友誼，氣氛相當融洽。

▲▼在地舞蹈團阿勒飛斯合唱阿美族傳統歌曲，而大溪地Hei Tahiti也以曼妙的舞蹈及優美的歌聲感動全場。

在8天紐西蘭及大溪地參訪之後，徐榛蔚率縣府團隊於7月18日自大溪地歸國，而大溪地冠軍舞團也隨之搭乘同班機飛抵台灣，將參與花蓮原住民族聯合豐年節。花蓮縣政府以「南島極境領航建誼計畫」為題，出訪南島語系國家，今年除了出訪極南點紐西蘭及遠中點大溪地之外，未來將陸續前往極極北點夏威夷、極西點馬達加斯加島、極東點復活節島航行9萬公里，橫跨兩大洋及三大洲，跨越1.26億平方公里（佔地球表面24%）。

原住民行政處指出，今年7月21日至23日連續三個主題之夜「秀姑巒溪之夜」、「花蓮溪之夜」、「奇萊平原之夜」，將帶給大家最豐富與精彩絕倫的節目，共匯集來自全國及在地的優秀團隊超過20團的演出，期待帶給大家全新視覺及聽覺感受；壓軸的千人齊跳大會舞，更是被譽為一生至少要來體驗一次的動感饗。

豐年節現場將進駐超過150個多元展售（示）攤位，豐年節活動會場週邊設有原住民特色之手工藝品、美食及農特產及伴手禮攤位等，將販售花蓮縣境內原民手工坊或餐廳業者的特色產品，產品包羅萬象、應有盡有，讓民眾一次購足。而縣府也積極推廣在地產業，結合縣府輔導的族人工藝師、小農、旅宿業者與原民餐車業者等，規劃出花蓮在地原味特色攤位區，將呈現花蓮特色「原」風魅力。

▲大溪地代表Patu、Titaua及Tiare分別致贈大溪地具傳統意象紀念品。

縣府也很榮幸邀請大溪地南島紋身藝術大師PATU MAMATUI TAMATA及PENIA，將到活動現場與遊客交流傳統藝術，分享來自大自然、神話與日常生活創作靈感如何成為唯美藝術文化圖像。歡迎大家一同來花蓮享受優美山海與人文風情，好看、好吃、好玩、好逛一次滿足。