平壤被拍到異常動向！大同江出現「大型浮橋」　準備大規模閱兵

▲美國衛星影像拍到，北韓在平壤積極準備戰勝節進行的大型閱兵儀式。（圖／翻攝自Twitter／MasterActual）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）今年7月27日即將迎來「戰勝節」（韓戰停戰協定簽署）第70周年，依照北韓「逢五逢十」的政治傳統，預估當局今年必將盛大慶祝，包括舉辦大型閱兵儀式，美國私人衛星影像公司就拍到，先前金日成廣場出現大規模群眾排成的「勝利」字樣，以及大同江上橫跨2座浮橋。

根據《美國之音》（VOA），美國私人商業衛星公司「行星實驗室」（Planet Labs）本月20日透過衛星拍攝到驚人畫面，平壤金日成廣場上竟然出現大批群眾聚集，當局安排他們在隊列中排出「70」、「勝利」、「繼承」等阿拉伯數字和韓文字樣，而在廣場前的大同江上也橫跨著2座巨型浮橋。

從先前北韓舉辦閱兵儀式時的慣例可以得知，一般在閱兵儀式舉辦的前1至2周，就開始能看到有浮橋橫跨大同江，此景也被專家視為推測北韓是否即將舉辦閱兵儀式的徵兆。

從去年4月的閱兵儀式以後，每次閱兵前江上都會出現浮橋，推測可能是用來施放爆竹或煙火的地點，而橋上也會設置炫麗的照明設備，以此提升閱兵儀式的精采和可看度，預估此次北韓也同樣選擇在夜間閱兵，而原本7月10日的衛星影像還未見到浮橋蹤跡，但從19日起拍攝的衛星相片，便能開始看到浮橋橫跨大同江水面。

Prep for the 70th Korean Armistice Agreement parade in Pyongyang, North Korea shown in 35cm #SAR from @umbraspace.



Not sure what that 70 is made of yet, but we'll see. There's really nothing quite like a big parade full of weapons of mass destruction, is there? pic.twitter.com/h4S49JAcXP — Todd Master (@MasterActual) July 17, 2023

根據韓媒《News1》報導，金日成廣場上所出現的大型字樣，「70」應該代表戰勝節70周年、「勝利」代表在韓戰中取得勝利、「繼承」則代表承襲戰勝世代（即上個世代）的精神。

據悉，儘管北韓5月31日發射載有軍事偵察衛星的火箭以失敗告終，但為了展現具體軍事成果，本月12日在國務委員長金正恩的視察下，發射新型固態燃料洲際彈道飛彈（ICBM）火星-18型，期間更多次以專屬經濟海域遭美軍偵察機侵入為由向華府嗆聲，同時針對美國派遣戰略核潛艦「肯塔基號」停靠南韓釜山一事，威脅此舉已符合「使用核武」的條件。