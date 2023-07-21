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北韓外交官家屬「脫北」　悲慘下場曝！平壤當局要求俄警掉頭航班

▲▼北韓外交官家屬金琴順、朴勸酒從海參崴的北韓總領事館逃離。（圖／Telegram／PrimPoisk）

▲北韓外交官家屬金琴順、朴勸酒從海參崴的北韓總領事館逃離。（圖／Telegram／PrimPoisk）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）駐俄羅斯海參崴領事館外交官的妻子金琴順，在丈夫回平壤述職後接下在當地經營的朝鮮料理餐廳，豈料先前因為發生另一負責人「脫北」的事件，因此慘遭連累，和年僅15歲的兒子被軟禁在領事館，6月初她帶著兒子脫逃，一度引發俄媒關注。最新消息，母子倆已遭俄國警方逮捕。

根據美媒《自由亞洲電台》（RFA）， 43歲的金琴順（김금순，音譯）於今年6月4日，帶著15歲的兒子朴勸酒（박권주，音譯）從俄國海參崴北韓駐外領事館搭乘計程車逃離，期間斷絕一切聯繫，且未攜帶手機，他們扛著裝有個人物品的箱子往伯力（哈巴羅夫斯克）移動，不過同月7日母子便慘遭俄國警方逮捕。

一名居住在海參崴的消息人士透露，金琴順、朴勸酒6月7日在俄羅斯西伯利亞第三大城克拉斯諾亞爾斯克，準備從該城近郊的葉梅利亞諾夫國際機場，搭乘預計飛往莫斯科的班機離開，儘管該架航班已經順利從機場起飛，不過在俄國警方接獲來自北韓的請求後，便強制讓該架班機回航。

不過對於金琴順母子倆遭俄國警方逮捕的消息，南韓統一研究院研究委員趙漢凡卻在和韓媒《東亞日報》通話時表示另一看法，「根據消息人士的說法，母子倆可能是在和海參崴更加靠近的中小型城鎮被逮捕，目前被監禁在北韓駐莫斯科領事館。」

趙漢凡補充，「他們被列在失蹤者名單上，根本不可能搭機，而且（就算他們搭機），也是被移送至莫斯科，飛機根本沒有理由回航。其實，金琴順的丈夫朴某曾是海參崴當地的朝鮮料理餐廳『高麗館』的總負責人，2019年朴某回平壤述職卻因新冠防疫政策而無法回海參崴，金琴順只好接下餐廳」。

根據先前報導內容，夫妻倆在海參崴陸續經營高麗館、豆滿江（圖們江）2間餐廳，雖然同樣聘用年輕北韓女性而引起話題，但豆滿江餐廳的冷麵在口味上無法符合當地人期待，加上當地民眾無法適應店員機械化的服務，以及新冠防疫政策影響，餐廳僅開業7個月便於2020年9月停業。

為此，餐廳另一副負責人（副經理）金秉喆（김병철，音譯）選擇從海參崴逃離，試圖規避餐廳倒閉的責任，由於他隸屬於保衛省，導致平壤當局震怒，為了預防其他駐外人員逃離，金琴順母子倆才被軟禁在海參崴領事館。

►北韓外交官家屬遭爆「脫北」！軟禁期間逃離領事館　俄媒發傳單找人

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