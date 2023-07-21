　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

成田機場最忙時間段！國際線集中「這4小時」起降　原因曝

▲▼日本成田機場。（圖／達志影像／美聯社）

▲成田機場被譽為「國際中繼機場」。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

日本成田機場有宵禁管制，因此開放起降的時間段為上午6時至晚間11時，其中占總旅客數8成的國際線起降高峰期則在下午3時至晚間6時，原因正是因為這個時間段最適合在成田轉機的旅客。事實上，疫情期間海外旅行與出差的需求急遽減少，而能夠支持成田機場繼續營運的正是將日本作為中繼站的轉機需求。

根據日媒Merkmal報導，日本是亞洲旅客前往北美國家時，轉機的熱門中繼站之一，特別是來自曼谷與新加坡的乘客，前往北美時通常都會來到日本轉機。儘管羽田機場近年已有顯著的國際化改變，但是成田機場連接各國的航線數量，與其他日本國內機場相比仍有壓倒性的勝利。

▲日本東京成田機場。（圖／記者廖婕妤攝）

▲成田機場有10%的國際線旅客都是為了轉機而來。（圖／記者廖婕妤攝）

羽田機場截至目前為止，國際線共可以飛往全球59個城市，但是成田機場光是在北美地區就有23條航線，東南亞就有15條航線，更別說其他區域，總體而言高達119個城市，是羽田機場的2倍之多。

除了航線外，總旅客數也是日本國內冠軍。根據疫情爆發前的2019年數據，成田機場當年的國際旅客數為3670萬人，其次為關西國際機場的2493萬人，而羽田機場僅1871萬人。其中值得注意的是，成田機場的轉機旅客就高達374萬人，也就是說，有超過10%的國際線乘客是來到成田機場轉機。但羽田只有2%（39萬人）、關西機場則不到1%（22萬人）。

▲▼日本黃金周成田機場。（圖／達志影像／美聯社）

▲成田機場未來有望推行「One terminal」。（圖／達志影像／美聯社）

隨著亞太地區的經濟成長，未來國外旅行與差旅的需求也會增大。根據預測，光是亞洲與北美間的旅客流動，2040年將會成長至2019年的1.7倍，也就是2100萬人。而身為「國際中繼機場」的成田機場更必須開拓新的航線，並增加航班數，才能應對大量的需求。

成田機場3月曾經發表「新成田機場構想」，其中提到將擴充並新設跑道，未來每年的起降次數有望從30萬次提升到50萬次。此外，也會將航廈集中成一個「One terminal」。目前的成田機場不同航空聯盟與航空公司，各自分散在3個航廈之間，而部分搭乘相同聯盟航班轉機的旅客，經常會因為航廈不同而感到不便，未來有望可以一併解決這些問題。

ET快訊
全套服務變按摩！　8長腿妹被逮
快訊／張棋惠開記者會　坐下來當場崩潰大哭！
等到了！　超商咖啡「買1送1」限3天
陽台「死亡循環」2女雙亡　血液一氧化碳濃度破50%
快訊／法官「蔡董」性騷女法官...法院認定屬實 　最慘恐丟飯
陳紫渝曝「里長沒薪水」！他揭一堆人想當內幕：10年買3房5車
冷氣砸死女大生　她自曝在現場「好心痛…」
快訊／蘿莉塔挺7月肚「正式登記結婚」！　
17F冷氣掉下！同路段建築物「外牆40台」網熱議

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

美18歲嫩媽找殺手　願花9.3萬「殺掉3歲兒」只盼和交往對象復合

辣模和已婚男愛愛引發4女亂鬥　下半身露出「只剩小丁」畫面瘋傳

「海怪」屍體沖上岸？猙獰銳齒嚇壞居民　科學家曝真實身分

9歲女童喊手肘痛！就醫驚罹「白血病」　母慟呼：世界崩塌了

成田機場最忙時間段！國際線集中「這4小時」起降　原因曝

平壤被拍到異常動向！大同江出現「大型浮橋」　準備大規模閱兵

白宮證實：美援「集束炸彈」已投入抗俄前線

義大利「巨大冰雹」狂砸畫面曝光！直徑10cm如網球　至少110人受傷

印度21歲女遭「脫光遊街性侵」弟想保護卻喪命　因暴徒相信假消息

普里格津背後「深藏7年」的男人！　瓦格納實際指揮官首次露面

想寫頭髮...當機寫成頭鬆　揭開補習班老師錯字日常

黃子佼還原事發心境「什麼都不要了」　「孟耿如蠻力破門」：為什麼要救我！

隋棠「心疼MeToo受害者」哭了...　 2朋友是加害者「現在講不出好話」

皮夾1萬5噴飛掉滿地！　父女路過幫撿起送警局

李多慧SOLO舞練習過程曝光　「下腰舞」背後展超敬業態度！

16歲少年車手領500萬　遭「假刑警」擄走丟包

Sandy 4月兒「太像吳宗憲」！　嫩嬰肉照曝光：洗基因失敗

黃子佼沉寂1個月首發文！　淚謝孟耿如：用餘生彌補

小海豹從角落彈跳而來　圓大眼看鏡頭畫面萌翻

亂咬東西！萌貓面壁罰站　無辜喵喵叫求爸原諒QQ

美18歲嫩媽找殺手　願花9.3萬「殺掉3歲兒」只盼和交往對象復合

辣模和已婚男愛愛引發4女亂鬥　下半身露出「只剩小丁」畫面瘋傳

「海怪」屍體沖上岸？猙獰銳齒嚇壞居民　科學家曝真實身分

9歲女童喊手肘痛！就醫驚罹「白血病」　母慟呼：世界崩塌了

成田機場最忙時間段！國際線集中「這4小時」起降　原因曝

平壤被拍到異常動向！大同江出現「大型浮橋」　準備大規模閱兵

白宮證實：美援「集束炸彈」已投入抗俄前線

義大利「巨大冰雹」狂砸畫面曝光！直徑10cm如網球　至少110人受傷

印度21歲女遭「脫光遊街性侵」弟想保護卻喪命　因暴徒相信假消息

普里格津背後「深藏7年」的男人！　瓦格納實際指揮官首次露面

雲林非法傾倒廢棄物頻傳　警聯合稽查小組共查14件逮68人

冷氣室外機懸掛外牆　竟「無建築法規範可適用」、不屬違建

東奧摘銅才參加世大運　羅嘉翎甜笑：選手經歷好像反了

美18歲嫩媽找殺手　願花9.3萬「殺掉3歲兒」只盼和交往對象復合

台南「麻省理工」大搞麻將睹博　警破門逮人...33「師生」傻眼

中壢警烏龍害13歲少女遭性侵　她點聲明2個「沒想到」：算什麼警察？

台積電二度下調展望　外資降目標價但仍看好明後年

遺憾女大生遭冷氣砸死　侯友宜：新北市府將追究業者施工責任

NONO若入獄有多慘？　涉性侵罪下場…他曝「江湖人士」會出手

解放軍空軍新任發言人亮相　長春航展八一飛行隊換裝殲10-C後首登場

國際熱門新聞

陰莖魚大量出沒　漁民搶著抓

鄰居「13年不關水龍頭」！他見理由崩潰

OL失蹤驚動全公司　竟在廁所睡死

美核潛艦停南韓　北韓：符合動用核武條件

火辣女拳手獲勝激動露奶　遭無限期禁賽

美兵叛逃北韓　過程宛如電影情節

從台灣來的神祕包裹！韓院長一打開頭暈麻痺

重啟黑海穀物協議　俄羅斯提條件了

人狗海上漂流獲救　男心碎把救命狗留墨西哥

俄羅斯攻擊敖德薩　中國領事館建築受損

夫讓小王迎娶出軌妻　她痛哭完婚

金髮妹拳擊獲勝　「掀衣露乳」露點甩動慶祝

拿男友手機玩　女意外目睹自己被性侵畫面

美股走勢分歧　那指收跌逾2%、道瓊連9紅

更多熱門

相關新聞

平壤疑似異常動向　大同江出現「大型浮橋」

平壤疑似異常動向　大同江出現「大型浮橋」

北韓（朝鮮）今年7月27日即將迎來「戰勝節」（韓戰停戰協定簽署）第70周年，依照北韓「逢五逢十」的政治傳統，預估當局今年必將盛大慶祝，包括舉辦大型閱兵儀式，美國私人衛星影像公司就拍到，先前金日成廣場出現大規模群眾排成的「勝利」字樣，以及大同江上橫跨2座浮橋。

北韓外交官家屬「脫北」　悲慘下場曝！

北韓外交官家屬「脫北」　悲慘下場曝！

日本前職業棋士「殺前妻未遂」被逮！

日本前職業棋士「殺前妻未遂」被逮！

韓軍：若北韓發動核攻擊將「終結政權」

韓軍：若北韓發動核攻擊將「終結政權」

從台灣來的神祕包裹！韓院長一打開頭暈麻痺

從台灣來的神祕包裹！韓院長一打開頭暈麻痺

關鍵字：

日韓要聞成田機場轉機

讀者迴響

熱門新聞

陳紫渝警男友年薪公開　鄉民讚她「最佳台女」

冷氣砸死政大女！她站旁邊「1舉動躲過死神」

快訊／莊銘淵爆陳紫渝爸爸非常生氣　「會再積極聯繫、想親自道歉」

她寧低薪拒回老家　哥嘆超不懂　

另一角度驚悚片！政大女剛停下腳步遭冷氣砸死

窗型冷氣不熟悉！師傅求救同事「打電話問功夫」

TOYOTA「新7人座休旅」現身

快訊／3、4月「千萬發票」4張沒人領！　一張花100元加油就中獎

「大蛇從天降落」嚇壞洗衣阿姨

他問「這輸入法還有人學？」一票人點頭：速度超神

看起來溫和，其實超不好惹的3星座

越熱越旺！「大暑有喜」4習俗曝光

13歲少女「當誘餌」抓色狼　警監控下竟被載走性侵

風向大變「Melody奪房貪財」　她1句開嗆！網秒懂

政大女被砸死　爸爸痛心提2質疑

更多

最夯影音

更多
想寫頭髮...當機寫成頭鬆　揭開補習班老師錯字日常

想寫頭髮...當機寫成頭鬆　揭開補習班老師錯字日常
黃子佼還原事發心境「什麼都不要了」　「孟耿如蠻力破門」：為什麼要救我！

黃子佼還原事發心境「什麼都不要了」　「孟耿如蠻力破門」：為什麼要救我！

隋棠「心疼MeToo受害者」哭了...　 2朋友是加害者「現在講不出好話」

隋棠「心疼MeToo受害者」哭了...　 2朋友是加害者「現在講不出好話」

皮夾1萬5噴飛掉滿地！　父女路過幫撿起送警局

皮夾1萬5噴飛掉滿地！　父女路過幫撿起送警局

李多慧SOLO舞練習過程曝光　「下腰舞」背後展超敬業態度！

李多慧SOLO舞練習過程曝光　「下腰舞」背後展超敬業態度！

熱門快報

7/29、30中職明星賽重磅登場

7/29、30中職明星賽重磅登場

中職明星賽將於7月29、30日登場，想在家悠閒看賽事，敬請鎖定ETtoday的全程轉播。

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》前議員呱吉來了

《豈有此呂》前議員呱吉來了

呱張！去內科塞車就渡河　吉．掰了議員850萬薪水　看柯文哲用服貿攻陷年輕人很聰明

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面