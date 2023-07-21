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南韓軍方警告：若北韓發動核攻擊　將「終結政權」

▲▼美國戰略核潛艦「肯塔基號」停靠釜山，南韓總統尹錫悅19日帶著妻子金建希登艦。（圖／CFP）

▲美國戰略核潛艦「肯塔基號」停靠釜山，南韓總統尹錫悅19日帶著妻子金建希登艦。（圖／CFP）

記者張寧倢／編譯

美國俄亥俄級戰略核潛艦「肯塔基號」（SSBN-737）18日停靠釜山港，時隔42年來首次有美軍戰略核潛艦停泊南韓。北韓（朝鮮）國防相強純男20日表示，美國此舉可能滿足北韓動用核武器的條件。南韓國防部21日強烈反駁並警告，若北韓發動核攻擊，將立刻面臨壓倒性的應對措施，導致北韓政權「終結」。

美國與南韓18日在首爾召開「核磋商小組」（NCG）首場會議，南韓總統尹錫悅19日下午更前往釜山南區的海軍作戰司令部釜山作戰基地巡視，並登上停泊中的美軍戰略核潛艦「肯塔基號」，引發北韓強烈不滿。

據南韓《韓聯社》報導，北韓20日晚間以國防相強純男的名義發表聲明威脅，「容（我方）提醒美國軍方，包含戰略核潛艦在內的戰略資產顯現的可見性增加，可能將符合我國國家核武力政策法令規定的，使用核武器的條件。」

▲▼美國戰略核潛艦「肯塔基號」停靠釜山，南韓總統尹錫悅19日帶著妻子金建希登艦。（圖／CFP）

▲南韓軍方警告北韓，若動用核武攻擊，美國與韓國同盟將立即做出壓倒性應對措施。圖為尹錫悅登上「肯塔基號」戰略核潛艦。（圖／CFP）

對此，南韓國防部21日發表立場聲明，韓美舉行核磋商小組會議並有戰略核潛艦停靠，並非如北韓所主張的「謀劃對北韓動用核武或核威脅」，而是作為韓美同盟，針對北韓持續性導彈與核威脅，所採取的正當防禦性應對措施。

南韓國防部強調，正如同此番核磋商小組會議明確所述，北韓對於韓美同盟的任何核攻擊都將面臨盟友的立即性、壓倒性與決定性的應對，「再次強烈警告，（發動核攻擊）可能將導致北韓政權走向終結。」

南韓國防部批評，北韓是唯一一個擁有允許用非法核武器先發攻擊的核武力政策法的國家，並且反覆進行核武先發攻擊訓練且威脅對韓美同盟進行核攻擊的一方，「北韓絕對無法透過核研發與威脅，使韓美同盟讓步。」

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