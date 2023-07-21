辣模和已婚男愛愛引發4女亂鬥　下半身露出「只剩小丁」畫面瘋傳

▲4女在飯店混戰引發許多人圍觀。（圖／翻攝自Twitter）

記者李振慧／綜合報導

美國拉斯維加斯發生4女大亂鬥事件，24歲辣模丹妮爾(Danielle Pertusiello)與閨蜜離開飯店泳池時，突然遭另外2女從後方攻擊後腦勺，雙方互相拉扯導致4女身上衣服幾乎被扯光，混亂畫面被人拍下在網路上流傳，而造成爭執的原因疑似與搶男人有關。

事件9日下午發生在拉斯維加斯一間高檔飯店中，影片中可看到，4名半裸女子在飯店走廊地板上互相攻擊彼此，凶狠拉扯對方的頭髮，身上衣物幾乎被扯掉，下半身只剩下丁字褲，還有一女氣到脫下腳上鞋子，正要毆打對方時被飯店保安人員阻止。

▲引發騷動的其中一名女子是OnlyFans辣模。（圖／翻攝自Twitter）

24歲OnlyFans辣模丹妮爾後來向警方表示，她和29歲閨蜜阿曼達(Amanda Collado)剛離開飯店泳池，正準備返回房間時，突然遭2名女子從後方攻擊，後來4女就打了起來。

丹妮爾坦承，她一直在與一名已婚男子約會並且發生性關係，女子疑似是因為發現外遇才會攻擊她。最後丹妮爾與朋友因為擾亂治安行為被警察開罰單後釋放，另外2名女子由於已經逃離現場，警方正在尋找2人下落。