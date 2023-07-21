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美17歲少女「吃墮胎藥」被判90天！　懷孕30周浴缸產死胎

孕婦,懷孕,大肚子。（圖／達志／示意圖）

▲賽萊斯特懷孕近30周時服用墮胎藥。（圖／達志／示意圖）

記者王佩翊／編譯

美國內布拉斯加州一名19歲少女因為服用墮胎藥終止姙娠而被判90天監禁，緩刑2年。少女在母親的協助下，在浴缸內排出死胎，並將嬰兒的屍體埋藏起來，警方經調查後發現，嬰兒的遺體上還有燒傷痕跡，懷疑兩人曾試圖燒掉嬰兒。

根據《紐約時報》報導，19歲的賽萊斯特（Celeste Burgess）與她42歲的母親潔西卡（Jessica Burgess）被指控非法終止姙娠、燒毀證據以及掩埋屍體。警方獲取了賽萊斯特與潔西卡在臉書上的私訊內容，並確定兩人曾密切討論如何墮胎與埋藏嬰屍。

檢方表示，潔西卡在網路上購買了墮胎藥，並在2022年4月給女兒服用，當時賽萊斯特僅17歲，處於姙娠晚期，懷孕近30周。根據賽萊斯特的產檢紀錄，她原定的預產期為同年7月3日。賽萊斯特服用墮胎藥物後，便在家中浴缸產出死胎，隨後與母親共同將嬰兒屍體埋起來。

該案最初是以遺棄屍體方向展開調查，然而到偵查晚期才意外扯出墮胎一事。潔西卡7月坦承違反內布拉斯加州的墮胎法，同時企圖隱滅證據、埋藏遺體。經調查，母女倆將嬰兒屍體埋下後，疑似是怕人發現，又把屍體挖出來，隨後開車到城鎮的北邊，重新埋下，不過之後又再度挖出，將遺體埋在另一個地方。

一名曾經協助母女兩人滅證的男子告訴警方，她們曾經試圖要燒掉嬰兒屍體，而調查人員也的確在遺體上發現被燒傷的痕跡。該案是在2022年6月展開調查，當時內布拉斯加州禁止20周以後的墮胎。不過2023年5月，共和黨籍的州長皮倫（Jim Pillen）簽署了一項新法，禁止懷孕超過12周的女性墮胎。

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