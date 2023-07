被35年友情背叛！男發現妻子和「最好朋友」在一起　崩潰殺妻2死

▲男子發現自己同時被好友和妻子背叛。(圖/示意圖/CFP)

記者李振慧/綜合報導

英國近來發生一起命案,84歲男子羅伯特(Robert Jobson)與69歲妻子蘿絲(Rose Jobson)一起陳屍在家中,讓社區民眾十分震驚,親友透露,羅伯特是因為發現妻子竟然和他最好的朋友在一起,才會開槍殺人後自轟。

一同在林肯郡桑頓柯蒂斯(Thornton Curtis)家中經營射擊場的這對夫妻,14日下午被人發現雙雙陳屍在射擊場上,警方調查後認為事件為一起謀殺式自殺案(Murder-suicide),所以案件就此結案。

A man and woman who were found deceased at a property on College Road, in Thornton Curtis on Friday 14 July have been named by their families as Robert Jobson, aged 84, and Rose Jobson, aged 69.



Read more: https://t.co/tM1JfAiyJj pic.twitter.com/1GO835kEJG