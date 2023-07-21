「海怪」屍體沖上岸？猙獰銳齒嚇壞居民　科學家曝真實身分

▲不明生物遺骸沖上海岸，被當地居民發現。（圖／翻攝臉書）



記者吳美依／綜合報導

加拿大愛德華王子島省（下稱愛省）某家庭前往海灘遊玩時，發現一具詭異生物遺骸，其身體呈流線型，張嘴露出密密麻麻的銳利牙齒，樣貌相當詭異。他們將照片上傳地方社團後，許多網友都被嚇壞，甚至猜測這是「海怪」現身。不過，當地科學家指出，這其實只是一隻海豚。

26歲的泰倫（Terran Walker）受訪表示，自己和家人在蕭氏海灘（Shaw's Beach）發現這具遺骸，讓她感到震驚又新奇，「但想到牠最終上來到這裡，以及是否受到折磨，也讓我很難過。」

泰倫形容，遺骸「聞起來有點像腐肉，看起來已經乾掉了…頭部嚴重腐爛，所以你可以看見內部及大型頭骨。牠看起來像在微笑，或者咬東西咬到一半，因為嘴巴張得很大，所有牙齒都露出來了。」

▲愛德華王子島省的蕭氏海灘。（圖／翻攝Google Maps）



泰倫也談到網友的諸多臆測，但沒有任何一個答案讓她信服，「我們一開始以為這是一條小鯊魚，因為那些牙齒非常鋒利」，「有些人甚至說是鮪魚或鮭魚，我知道不是的。」

根據SaltWire，大西洋獸醫學院（AVC）野生動物病理學家勞拉（Laura Bourque）解釋，這個生物一點都不可怕，只是一隻海豚，而且很可能是加拿大公園局（Parks Canada）去年12月通報死亡的一尾大西洋斑紋海豚，該物種在愛省外海相當常見。

她解釋，「在整個冬天裡，牠被保存地滿好的，然後到了每年這個時候，就開始腐爛。」儘管照片看起來相當震撼，但遺骸本身沒那麼可怕，只是光影跟角度問題，加上從正前方拍攝，可以看見所有牙齒而已。