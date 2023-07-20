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越熱越旺！「大暑有喜」專寵生肖狗　4習俗曝光

滑手機,訊息,手機,傳訊息,講電話,LINE,IG,私訊,聊天,感情,劈腿,偷吃,正宮,抓姦。（圖／記者周亭瑋攝）

▲大暑將至，生肖狗獨享好運。（示意圖／記者周亭瑋攝）

記者謝欣辰／綜合報導

天氣越來越熱，時間也已到了2023下半年，好運卻還沒找上門嗎？《科技紫微網》表示，本周日（23日）將迎來「大暑」，而這節氣將帶來喜事，且運勢將專寵生肖狗的民眾。

《科技紫微網》表示，大暑節氣落在夏秋更迭之際，無形之中也有承上啟下的作用，「正值三伏天的中伏，是全年氣溫最高的時候」，也是炎熱酷夏由盛轉衰的關鍵節點。而從物候變化可以看出，由大暑開始，萬物將日漸脫離夏日生長的模式，進而拉開秋日豐收的序幕，為了對抗酷暑，民間也發展出了不少相關的習俗。

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大暑習俗

送大暑船
天氣炎熱，病菌蔓延，易染病疫。沿海、沿江地區，均有在大暑時節送大暑船的習俗，人們用特製木船將給凶神的供品送至江邊，以求送走瘟神，祈求健康平安。

曬伏薑
不少地區有三伏天曬伏薑的習俗。這是將生薑切片或絲，與紅糖攪拌後晾曬，曬乾後存放起來，可泡水或者直接吃。「冬吃蘿蔔夏吃薑」，夏季人們多貪涼嗜冷，易因此造成腸胃不適，適量食用性熱活血的生薑，有助於排除體內濕毒，祛除寒氣，「不過要注意，薑吃多了上火，一定要適量即止」。

飲伏茶
三伏天要喝「伏茶」，古時人們會在涼亭、街邊供應伏茶，讓過往行人免費享用，如今中藥鋪也可買到伏茶配方，通常是用金銀花、甘草、菊花等藥材熬製，有清涼退火、降暑解熱的功效，整個大暑節氣期間都適合飲用。

燒伏香/三伏貼
大暑時節高溫對人體不利，但卻是農作物生長速度最快的時期。古時人們為了祈求風調雨順，百穀豐登，往往會「燒伏香」祈福旺運，除了用於祭拜外，又可用伏香燃燒之氣味來袪溼健脾，對久病者有助益。現今常見的「三伏貼」中醫療法，在三伏天時對特定穴位貼灸，排溼排寒，即是從燒伏香衍生而來的做法。


大暑好運：生肖狗

生肖狗的民眾，愛情吉運喜神降臨，將助你的愛情時運錦上添花。對戀愛中的人來說，此時會是告白和求婚的最佳時期哦，成功的機率很大；單身者的桃花運不錯，此時期不妨多留心身邊出現的異性朋友，有可能你今年的情緣發展就在其中。

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