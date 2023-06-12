「5生肖」禍患上身！下半年衰神降臨　屬兔者慘被攔胡

▲下半年生肖鼠、生肖兔、生肖蛇、生肖馬及生肖牛的民眾要當心。（圖／記者李佳蓉攝）



記者謝欣辰／綜合報導

2023已來到6月份，就快過完一半，許多人都擔心自己下半年運勢不順利。《科技紫微網》就提醒生肖鼠、生肖兔、生肖蛇、生肖馬及生肖牛的民眾，下半年要特別當心，衰運降臨所帶來的意外。

《科技紫微網》表示，無論上半年過得順暢平穩、還是艱難險阻，都即將是過去式，「現在要開始調整心態，面對未知的下半年了」，而生肖鼠、生肖兔、生肖蛇、生肖馬及生肖牛的民眾，在下半年需要謹慎小心，免得禍患上身。

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生肖鼠

刑太歲之年，意外風波多有生起，再謹慎小心都不為過。尤其是在簽訂合約或是和他人交涉等事務上，要多加仔細，因此此年很容易出現合約糾紛或是惹上官非麻煩。下半年運勢雖有些跌落，但肖鼠者若能保持積極心態，與他人友善交往，多釋放好意，可為自己抵擋災禍，提升好運道。

生肖兔

本命年的屬兔之人，今年下半年最應該注意的就是「被人攔胡」。例如，好不容易遇到喜歡的人，卻得和強勢競爭者同台爭取；本以為工作案件只要順利完成，就能獲得升職加薪的機會，卻發現別人在功勞簿上的名字比你更前面，好在有吉星歲駕，7月後你的麻煩和負擔就會減少，肖兔者也可趁這個時機儲備精力、低調蟄伏、厚積薄發，待躍升之運勢到來，再行逆轉反攻。

生肖蛇

害太歲的一年，不只上半年不順，下半年也是行事多有阻滯，尤其會發生在新開展的事務上，例如接手新的工作案件、擴展新的人脈資源等情況時，較容易遇到掣肘之難。下半年易犯小人，須多注意自身言行，更忌背後議論他人，惹禍上身。

生肖馬

屬馬者下半年多有潛伏禍患，平時的細節之處若做不到位，須得當心將會為自己帶來大麻煩；之前的積怨也容易在這個半年爆發出來。你須得注意禍從口出，尤其是和新結識的、交情不夠的人說話更需有所保留，多委婉少禍患。此年待人處事謹守規矩，多助人為樂，可為自己累積善緣，趨利避害，行事更順利。

生肖牛

這個下半年，屬牛之人在人際交往方面多有不利，容易得罪周圍人，引來麻煩。多些圓融、感恩，仇人可成貴人。另外也要謹防爛桃花來到身邊騙吃騙喝，尤其是對於在農曆八月邂逅遇的異性，需提高警惕。若是由親友介紹的異性，則容易帶來愛情的好消息，可多參與此類性質的聚會和相親。