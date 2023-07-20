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「大暑」大凶之日要來了！3種人走衰運　禁忌一次看

▲▼夏天,比基尼,海邊,海灘,天氣配圖。（圖／記者劉亮亨攝）

▲大暑天氣十分炎熱，許多人會玩水消暑。（圖／資料照／記者劉亮亨攝）

記者陳俊宏／綜合報導

今年24節氣「大暑」落在7/23，清水孟國際命理小孟老師提醒，大暑為「大凶之日」，諸事不宜，生肖屬鼠的人、雙魚座、摩羯座走衰運。

小孟老師說，大暑氣候最酷熱，也是溫度達到最高峰的時候，因此稱為大暑；而古人稱「大暑熱不透，大水風颱到」，則是大暑若不夠熱，就會有颱風大雨；古人也說「大暑熱不透，收成就不夠」，顯示大暑不夠熱，收成就不夠，因此大暑越熱越好。以下為大暑禁忌：

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1、大暑不宜曝晒：

大暑天氣過度炎熱，因此不宜在外曝晒太久，避免紫外線過高影響皮膚組織。

▼大暑不宜在外曝曬太久。（圖／資料照／記者黃克翔攝）

▲▼夏天,穿著清涼,美女,靚妹。（圖／記者黃克翔攝）

2、忌辛辣與油膩食物：

大暑不宜吃太辣的食物，若吃太辣或太油，容易上火導致腸胃不順。

3、室內冷氣不宜開太強：

室內冷氣不宜開太冷，因為室內開太冷、室外太熱，容易溫差變化大導致頭暈發生。

4、忌食冰冷食物：

大暑天氣悶熱，倘若吃太冰冷食物容易頭暈，建議喝溫水。

5、三種人易有衰事：

屬鼠的人當日要當心煞氣過重，不宜出入較陰的地方，也要注意中暑。
雙魚座受到海王星逆行，不宜去海邊或河邊，以免衝到水煞。
魔羯座受到冥王星逆行影響，注意交通事故，也要留意3C產品耗損。

6、萬事不宜：

大暑切忌不宜祭祀、搬家、動土…等，以免過熱引發熱衰竭。

大暑開運法：

建議大家可吃根莖食物，尤其蕃薯最好，其音同「暑」，可挑選大的蕃薯來吃，代表大暑（大薯）。

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