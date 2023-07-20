「大暑」巧遇虎爺生日！「4生肖」強運擋不住　財運、事業一把罩

▲「大暑」適逢虎爺生日，有些人將迎來好運。（圖／翻攝自維基百科）

文／CTWANT

隨著氣溫屢飆新高，在小暑節氣即將進入尾聲之際，本周日（23日）將迎來念四節氣中的「大暑」。今年大暑的日子，剛好碰上象徵財運的「虎爺」生日（農曆6月6日），民俗專家建議民眾，今年可利用大暑節氣為自己招財迎好運。而搜狐號《創優咖》則揭示，在大暑節氣中，生肖屬龍、羊、雞跟狗的人，財運、好運連連，事業蒸蒸日上，最適合把握大暑節氣，為自己迎來一波往上爬的強運。

生肖龍

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屬龍的人，將在7月23日後，將會迎來接不完的財富和好運。但對於他們來說，平衡和智慧是取得成功的關鍵。在財富的追求上，生肖龍要謹慎而明智地投資，注重風險控制；要運用自己的智慧引導財富，取得更大的收益。

生肖羊

屬羊的人，7月23日後，將是一個充滿溫情和治癒力量的時期。他們將享受到情感和財富上的滋生，而這一切都是源自於他們對他人深深的關愛和關懷。只要堅守自己的原則，財富和好運將會圍繞綻放。

生肖狗

屬狗的人，自7月23日後，將步入一個財富亨通的時期。他們將充滿自信地衝鋒陷陣，勇往直前，迎接機會的降臨。正如生肖狗總是充滿活力和決心，他們將在事業的道路上攀登高峰，鋒芒畢露。

生肖雞

屬雞的人，以其穩定和堅韌的性格而著名，7月23日後，將迎來財富的湧入。然而，成功並非只憑一時的運氣，持之以恆的努力和堅守不懈才是生肖雞的真正秘訣。建議生肖屬雞的人，在事業上保持穩定和耐心，才能守住財富。

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