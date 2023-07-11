12生肖下半年運勢曝！羊雞事業旺有望升官　這3類人正偏財賺到飽

▲科技紫微網分享12生肖下半年運勢，3生肖財運旺。（示意圖／pixabay）

圖文／CTWANT

時序已進入7月，《科技紫微網》運勢專欄分享12生肖下半年運勢，其中生肖牛、蛇、狗、豬桃花運旺，容易遇見好對象；生肖羊、雞事業運旺，近期有望升官和業績提升；生肖牛、虎、狗財運爆棚得財不費力；生肖猴、狗則是健康運平穩，雖然可能會引發一些身體不適，但並無大礙。

生肖鼠

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感情：容易被爛桃花糾纏，在社交圈中的感情名聲可能會受損。

事業：發展勁力不足，有可能被目前的工作限制。

財運：財運對工作穩定的上班族有利，但不利生意經營者與金融從業者。

健康：很容易受外傷，須得注意碰撞、摔扭方面的危險。

生肖牛

感情：由親友介紹的異性對象，容易帶來愛情的好消息。

事業：易遭遇壓力、挫折，或是因犯錯、違規而受到責罰。

財運：財運走高，更有偏財運來送喜。

健康：少有疾病打擾，呈現輕鬆有力的健康狀態。

生肖虎

感情：相處多呈現溫馨美好的場景，雙方的和諧與默契提高了。

事業：機遇將出現，但也會伴隨著較多考驗、挑戰。

財運：財運穩中有升，進財效率也會提升。

健康：最主要的健康隱患可能是外傷。

生肖兔

感情：可能因脾氣控制不佳，而引發或增加夫妻衝突。

事業：日常工作尚可，但新案件或是難度較高的案件會難以順利完成。

財運：容易因為犯錯或是工作表現不佳，造成收入減少。

健康：容易有不適感，體質差或是患有慢性病者的不適感會更為明顯。

生肖龍

感情：情侶有感情漸行漸遠之象，須得增加親密相處時光，才能加深這段感情。

事業：事業上若想有所突破，就要喚起自己的工作熱忱。

財運：正財運一般，收入少有變動，偏財運小有亮點。

健康：健康狀況不夠好，很容易受情緒拖累身體。

生肖蛇

感情：感情桃花的品質相當佳，較容易在相親中相遇。

事業：運勢尚稱平穩，心有志向者多加努力，可為自己找到更好的舞台。

財運：財運還算平穩，有機會得到貴人指點賺錢方向。

健康：腸胃易有不適，要多注意飲食禁忌。

生肖馬

感情：能夠得到伴侶的關懷和幫助，感受愛情的溫暖。

事業：機遇不多，謀事不易，須得奔波辛勞才能有成果。

財運：不利於開拓新的財源或新的經營領域。

健康：容易發生小毛病，要多留意脾胃、牙齒和呼吸系統的小變化。

生肖羊

感情：要注意避免受外力干擾，造成雙方互相質疑。

事業：穩定向上，特別是在晉升、進修等方面能順遂，大膽爭取就容易有好結果。

財運：求財之路雖辛苦，但回報率有機會翻倍增長。

健康：對於健康問題投入越來越多金錢和時間。

生肖猴

感情：容易與伴侶在金錢、事業的話題上產生歧見，最好能避開這兩個話題。

事業：事業發展不夠順利，尤忌單打獨鬥。

財運：有因政策而獲利的跡象，可多打聽、爭取。

健康：健康狀態還算安穩，雖偶有不適，但對整體健康影響不大。

生肖雞

感情：容易衝動，主動關懷對方的頻率也減少，易招致伴侶不滿。

事業：業績提升，從事業務推廣、市場行銷者的成單率升高尤其明顯。

財運：正財穩妥，雖然賺錢較為辛苦，但勤勞可保財庫無虞。

健康：身體抵抗力下降，尤其在季節轉換時較容易感染疾病。

生肖狗

感情：對異性吸引力較強，開啟一段高品質的情緣不是難事。

事業：還算順利，能夠和上司保持融洽的關係，促進目前經手事務往好的方向發展。

財運：財運興旺，進財無憂。

健康：受到好運勢的眷顧，健康無礙。

生肖豬

感情：有機會認識條件很棒的對象，可能會開始一段曖昧關係。

事業：個人的才華與能力將得到最大的釋放和展現。

財運：能者多得，越是動腦筋積極賺錢，越能得到錢財回饋。

健康：需要注意防範一些常見疾病。

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