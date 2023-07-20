高雄港點吃到飽還能機台「夾美食」　40家扶童獲邀享用嗨翻

▲北高雄家扶中心弱勢童獲邀免費享用港點吃到飽。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄林皇宮餐廳新Buffet品牌「廚窗港點」今年4月開始營運，結合時下最夯的機台「夾美食」就能兌換熱騰騰的美食。北高雄家扶中心40位小朋友、家長今(20日)獲邀到餐廳用餐，直呼平常沒機會出來吃大餐，感到很新穎。

林皇宮1樓先前式海鮮吃到飽品牌「森林百匯」，今年4月收攤後，轉型為港式吃到飽「廚窗港點」，並且結合時下超夯的「熊貓夾美食」，消費者透過選物賣飯機台體驗，就能馬上兌換熱騰騰的美食。

林皇宮總經理柯光龍表示，林皇宮在高雄邁入第7年，秉持取之於社會，應負起社會責任，今天特別邀請北高雄家扶中心小朋友及弱勢家庭家長一起享用廚窗港點美食，以及體驗熊貓夾美食的機台，轉型以來業績成長2成。這是全國首創把港點放到美食機台裡，小朋友夾出來就可以馬上兌換享用，往後也會持續做類似的公益活動。

▲▼小朋友開心體驗機台夾美食。（圖／記者許宥孺翻攝）

家扶中心學童表示：「平常沒機會出來吃大餐，今天可以吃高級料理，還可以玩夾娃娃機，真的很開心！」

北高雄家扶社工蘇靖雅表示，家扶中心每月提供扶助金給家長用於孩子身上，暑假也有提供物資，或社工定期訪視時帶到家中，讓弱勢學童不用擔心寒暑假沒有餐點可以食用。

蘇靖雅說，這2、3年疫情，孩子們只能移植宅在家，這次獲知餐廳邀請，很多孩子聽到自助餐餐廳，還以為是一般便當店的自助餐，沒想到竟然是吃到飽，這些回憶都可以寫進暑假作業裡。