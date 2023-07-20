高雄「冰品之亂」害生意慘！　左營知名冰店喊話：誰不想經營長久

▲高市府擴大轄內冰店專案稽查。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市日前一間冰店造成44人身體不適，甚至有一名孩童腎衰竭，消息傳出之後，不僅成了媒體關注焦點，也讓幾名議員跳出來砲轟，甚至質疑高雄市政府去年舉辦的「大港閱冰」活動，而左營一家知名左營冰店業者跳出來呼籲，「請大家不要一竿子打翻一船冰店，生意真的受到影響」。

左營一家知名冰店的店長出面表示，自家的店在去年也有參加高雄市政府舉辦的「大港閱冰市集」，她在這場活動時「其實市府都會嚴格要求衛生品管標準。也會辦理衛生講習，多次提醒碗要加蓋、食品不能裸露在外，都要有防護，使用的衛生冰塊也都要有合格冰塊證明，攜帶到現場等待衛生局檢驗，其實政府是有把關活動的食安」。

不過現在因為發生苓雅區一家冰店疑似因為「豆類」發生問題，造成44人身體不適，加上媒體報導以及幾位議員們的砲轟，讓店內這幾天的生意確實受到影響，不希望有任何選舉或政治考量來打擊高雄從事「賣冰」的這行業的士氣，她說：「高雄一年四季都適合吃冰，尤其現在又是暑假，正是冰店的旺季，店家都非常重視衛生與品質，小攤商小店家們都很努力在炎熱夏季中維護好食品安全，每個業者為了一家生計與顧客健康，誰不想經營得長長久久」。

▲高市府擴大轄內冰店專案稽查。（圖／記者許宥孺翻攝）

這起案件起因是高雄市一名黃小姐12日到苓雅區一家剉冰店消費，一家11人都出現腸胃不適，嚴重還出現血便，事件揭發後，有網友表示，小孩也因此腎衰竭住進加護病房。衛生局18日公布統計有44人因症就醫，而在加護病房的患童病況已趨漸穩定。

受害者黃小姐在PTT發文表示，12日到苓雅區一間知名剉冰店消費，總共買了7、8碗八寶冰讓全家人一起吃，半夜12點小舅先出現腹瀉、嘔吐、發燒等症狀，隨後大兒子也出現不適，小兒子甚至出現血便。

沒想到文章一出後，有一票受害者也紛紛表示，12日也前往這家冰店買綠豆湯、剉冰、雪花冰，吃下肚後也很不舒服，有網友的兒子因此引發腎衰竭，住進加護病房。還有其他受害者也和她聯繫，有小朋友白血球過高、陷入半昏迷狀態，醫生說恐會引發敗血症；也有孕婦狂拉肚子、不停宮縮。

衛生局統計，截至18日下午4點，共計有44人因症就醫，衛生局持續掌握患者健康狀況穩定治療中，原在加護病房患童經悉心照顧施以抗生素輸液治療後，病況已趨穩定、恢復良好，相關暫時性急重症都已緩解。同時經交叉比對就醫病患的攝食食物，及現場稽查查獲多項缺失以及衛生局抽驗食品、環境、人體檢體檢驗結果綜合研判，冰店提供的自製豆類及相關配料可能為環境的污染致病源。

由於此件食安問題也引起相關討論，市長陳其邁也裁示，為強化冰品業者落實環境衛生管理，把關業者販售產品的衛生安全，衛生局自今日起擴大啟動轄內冰店專案稽查，提升市售現場冰品的衛生安全。