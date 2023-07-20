台南政大書城8月底可能要停業　陳亭妃懇求文化部搶救實體書店

▲台南政大書城在8月底可能要停業，立委陳亭妃感到非常的不捨，懇求文化部提出協助支持實體書店生存下去的具體解決方案。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

這幾天傳出位於台南的政大書城在8月底可能要停業的消息，立委陳亭妃感到非常的不捨！她說不捨政大書城10多年來以書店經營，活絡帶動的台南地方的書卷文化氣息，可能就此消失，對此陳亭妃懇求文化部務必正視國內一連串實體書店陸續停業的衝擊問題，並提出協助支持實體書店生存下去的具體解決方案。

立委陳亭妃指出，近幾年誠品書店北中南分店、金石堂、何嘉仁、建弘書局等知名連鎖書店的多家實體門市都已陸續熄燈，而台北市著名的「書店一條街」─重慶南路周邊一帶的書店，近10年倒閉超過了100家店，目前現存已剩下不到10家，可見疫情及網路購書風潮的興起，已經嚴重影響實體書店生存。

另一方面，2021年3月1日實施的【圖書出版品銷售收入免徵營業稅】免稅美意，實體書店原本以為上游出版社和經銷商會因此調降進貨價格，然而事實上卻沒有。

立委陳亭妃表示，實體書店的價值是代表一個城市的書香氣息，也可以加深城市的文化，所以文化部必須正視實體書店數量快速銳減的事實狀況，協助實體書店瞭解他們目前營運上所遇到的困境，並且檢視一連串實體書店陸續停業的根本原因，提出支持實體書店生存的具體方案！避免實體書店逐漸在台灣絕跡。