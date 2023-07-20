韓上侯下破滅！韓國瑜將出席全代會　鄭麗文：尊重且由衷祝福侯友宜

▲國民黨立委鄭麗文。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨全代會23日將於板橋體育館登場，預計將正式提名新北市長侯友宜參選2024總統，而原先因出國而已宣布不出席的高雄市前市長韓國瑜，今（20日）透過辦公室表示將與會。對此，先前喊出「韓下侯上」的國民黨立委鄭麗文表示，「我百分百尊重韓市長做的決定！也由衷的祝福侯市長」。

韓國瑜日前傳出因出國不克出席全代會，但20日中午韓國瑜則透過辦公室宣布，「韓先生會出席7/23 全代會，和國民黨提名的總統和立委候選人，並肩坐在一起下架民進黨，捍衛中華民國」。由於鄭麗文先前曾喊出「韓下侯上」，記者詢問對於韓國瑜出席全代會的看法。

鄭麗文向《東森新媒體ETtoday》表示，她這次出來發聲，本就是明知不可為而為之，單純希望能救黨救國，但黨中央態度堅決，沒有任何討論的空間，所以不管是黨內先進提出補辦初選或進行第三階段的相關提議，也都不被接受，任何人包括韓國瑜在內，都不再有任何機會可以代表國民黨披掛上陣，勢必要在723完成提名侯友宜做為總統候選人的程序。

鄭麗文說，她並不意外這樣的結果，一如她不斷強調的，她只希望在723之前還來得及，中央或能坦然面對現實，無私無懼，幫國民黨找出最強母雞，「無奈中央心意已決，雖然如此，但起碼我努力過了」。鄭麗文強調，「因此，我百分百尊重韓市長做的決定！也由衷的祝福侯市長。」