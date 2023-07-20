北流1.9億欠款！柯文哲建議北市埋單　蔣市府反嗆：為何卸任前不出錢？

▲台北市長蔣萬安。（圖／記者湯興漢攝）

記者袁茵／台北報導

前台北市長柯文哲任內完工的台北流行音樂中心（北流）再爆爭議，與廠商間1.9億工程款爭議仍未結案，導致該筆款項以月增80萬元利息持續累計，使柯文哲20日喊話要蔣萬安相信他，若中央不補錢，就趕快自己出掉。對此，台北市政府發言人殷瑋回擊，2022年柯市府有8個月時間可付清，為何不自己出錢？

針對柯文哲喊話蔣萬安，若確定中央不補錢就趕快出掉，殷瑋20日下午回應，如果「市府自己出」是柯文哲的立場，能不能告訴大家，從2022年4月及6月兩筆調解金額成立，一直到柯文哲12月卸任，當時的柯市府有長達8個月時間可以付清，為什麼不自己出錢？

殷瑋提及，根據報導，柯辦日前才公開表示是「原本文化部承諾編列預算給北市，後來卻又不願給付」，現在柯文哲說的卻是「市府趕快付一付」，是不是應該請柯文哲確認好立場，再來討論？

▲柯文哲到新北市中和區烘爐地南山福德宮參拜。（圖／記者許靖騏攝）

柯文哲20日上午到烘爐地南山福德宮參拜，針對北流爭議款項問題，提及自己要卸任前有看缺多少錢，也都補好、算好，並跟廠商協調好了，「其實蔣萬安政府要相信柯文哲，我們也不是那種『歪膏揤斜（意指歪七扭八）』的人，不會故意圖利廠商，既然都有協調過要補多少錢給廠商，上任就趕快把錢補掉即可，今天（你）就是不願意給廠商，又回去跟中央在那裡討論，我跟你講，跟中央繼續討論，就是每月利息80萬。」

柯文哲說，這筆錢從台北市政府支出，或從中央政府支出，「坦白講，沒有意義啦！都是國家的錢。你為了這種東西讓公務員公文旅行。」政府應是要解決問題，而不是製造問題，「政府要有信用，讓老百姓不會懷疑，就是勇敢做下去。」

最後，柯文哲批評，「有關係的沒關係、沒關係的有關係，如果是民進黨執政縣市，中央就會給錢，非民進黨執政縣市就是沒錢，那沒錢何必跟他『答嘴鼓』？浪費大家時間。」若確定中央不給錢，那就自己出、解決掉，「現在蔣萬安又想跟中央公文來往，我跟你講，80萬利息就繼續損失。」