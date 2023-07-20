每天超2萬遊客來騎乘　敦煌月牙泉駱駝「體力不支」集體罷工

▲甘肅鳴沙山千頭駱駝「罷工」。（圖／翻攝自澎湃新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸一遊客19日發影片稱，18日到甘肅敦煌鳴沙山月牙泉景區旅遊，想體驗當地獨特的駱駝騎乘項目，卻遭遇景區千頭駱駝集體「罷工」。19日，該景區工作人員表示，最近暑期客流量非常大，景區駱駝只有1000多頭，有駱駝工作後出現體力不支的情況，所以暫停了該項目。

據《澎湃新聞》報導，近日，多名遊客紛紛發文抱怨，原本期待能夠騎上駱駝體驗獨特的旅行方式，卻意外遭遇了這場「駱駝革命」。遊客孫姓男子指出，「100元門票錢，50分鐘爬山再下來，我們沒有坐成駱駝。因為駝隊和景區發生糾紛了。」

對此，甘肅敦煌鳴沙山月牙泉景區相關負責人回應稱，停運是環境治理和安全考慮，因此進行了一些調整，並非網傳經濟糾紛。

「一方面是最近暑期遊客太多了，每天的客流量都有兩三萬人左右，且大部分遊客都是要騎駱駝的，但駱駝只有1000多頭，從早到晚都在工作，而且天氣又熱，有駱駝出現體力不支的情況。除此之外，因為駱駝的數量比較多，一到下午，景區內塵土較大，且還有駱駝糞便，氣味較重，有環境污染，所以景區方面也在進行整改」，該工作人員進一步表示，景區內還有觀光車等其他項目，都是可以正常遊玩的。至於何時才能重新開放，景區也在等候通知。

該負責人表示，當時的情況已與遊客解釋，並積極處理遊客門票退款等問題，同時與遊客溝通，幫助規劃除乘騎駱駝以外的其他項目，「如果有遊客非常想要乘騎駱駝，景區也會推薦遊客前往周邊的露營基地乘騎。」

此外，對於網絡上提到的「駝隊可以接待散客、暫時不接待團隊」的問題，景區工作人員回應稱，只是因為駝隊剛恢復乘運，積壓的散客比較多，考慮到團隊整體沒有全部到位，所以暫時先接待散客，「不存在不接待團隊的情況。」

另外，甘肅敦煌鳴沙山月牙泉景區的門票價格並沒有因為上述事件發生變化，依然是100元人民幣，體驗時間大概30分鐘至40分鐘，排隊時間1小時至2個小時，如出現堵駱駝的情況，體驗時間會稍延長至50分鐘左右。