賴清德過境美國恐成鬧劇？　邱毅：將走上陳水扁暴走台獨的老路

▲民進黨主席賴清德。（圖／記者李毓康攝）



記者詹宜庭／台北報導

外媒《金融時報》指出，民進黨總統參選人賴清德拋出「走入白宮」後在華府引發巨大波瀾，美方官員要求台灣政府澄清該言論。對此，前立委邱毅表示，賴清德惹出大麻煩了，有官員私底下曾批評賴清徳就愛亂講話，將來可能走上前總統陳水扁暴走台獨的老路，過境美國的行程佷可能就只是一齣灰頭土臉的鬧劇。

邱毅今日透過臉書發文指出，賴清德惹出大麻煩了，現在美國國務院要台灣解釋「走入白宮」是什麼意思，有官員私底下曾批評賴清徳就愛亂講話，將來可能走上前總統陳水扁暴走台獨的老路。賴清德最近正在煩惱過境美國的行程，但佷可能就只是一齣灰頭土臉的鬧劇，美國官方異於尋常的冷漠低調，現在又因為賴清德的吹牛，恐怕讓情況更不樂觀。

邱毅直言，賴清德畢竟不是總統蔡英文，雖然努力抱大腿但美國還是看不起他，認為他就是個不了解國際形勢的老土。所以，他建議，國民黨總統參選人侯友宜一定要以賴清德為借鑒，了解對美國卑躬屈膝是沒有用的，美國只尊敬強者，至於弱者，即使馬屁或卑躬屈膝，也只是被踩在腳下的份。

邱毅喊話，侯友宜可以放心大膽的打，包括AIT徵地案、蔡英文假博士案、軍購弊案，不要瞻前顧後，怕得罪美國人，更別聽奉美國為主的前國安會秘書長金溥聰胡言亂語，只要以台灣人民的福祉為考量，選情一定加分，支持率一定上升。