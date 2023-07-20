翻車！莊銘淵要陳紫瑜「避免花邊新聞」　網炸鍋嗆：出來道歉

▲新北市永和區永福里里長陳紫渝 。（圖／記者崔至雲攝）

記者詹宜庭／台北報導

新北市永和區永福里里長陳紫渝19日被周刊爆料，她與永和分局秀朗派出所的凃姓員警早已展開密戀。對此，民進黨新北市第九選區（永和區、中和區）立委參選人銘淵發文表示，「要做好里長並不容易，需要投入大量的時間與精力，且保持良好形象也很重要，盡量避免華而不實的花邊新聞」，遭外界質疑暗批陳紫渝，而在輿論爆發後，莊銘淵已悄悄刪文，引發大批網友不滿，要求他出面道歉。

針對陳紫渝戀情遭週刊曝光一事，莊銘淵透過臉書發文說明，看完新間後他感觸很深，身為四連任的里長，並獲得兩任新北市長朱立倫、侯友宜的「特優里長」獎狀，連續八年都親自挨家挨戶發放重陽禮金，關懷孤獨及弱勢長者，也成立黃金志工隊至今，推廣「遛狗繫狗鍊，隨手清狗便」政策成果顯著。

莊銘淵表示，里長的工作五花八門，要做好里長並不容易，需要投入大量的時間與精力，也要深耕地方，與里民密切互動，贏得里民的信賴，一步一腳印才能連續為鄉親們服務。同時，保持良好形象也很重要，盡量避免華而不實的花邊新聞，希望下次有機會能跟陳紫渝同仁約時間見面聊天，做經驗分享，相信教學相長能讓永和的民眾能生活更加美好。

此貼文發出後引發各界批評，曾以無黨籍參選新北市第九選區（永和）立委的政治評論員李正皓開嗆，「侮辱我可以忍，消遣紫渝我不能忍！里長要拼聲量不是這樣拼的，加油。」

然而，在輿論爆發後，莊銘淵已悄悄刪文，國民黨台北市議員徐巧芯痛批，民進黨提名的永和區立委參選人莊銘淵對陳紫渝的自由戀愛比手畫腳、酸言酸語，被她和網友大力批評後摸摸鼻子刪文就跑了，民進黨主席賴清德所謂的「民主大聯盟」就是提出這種咖，並要求莊銘淵出面道歉。

另外，也有網友發文砲轟，「莊銘淵為什麼要刪文？李正皓可以受大眾檢視自己的性平事件，為什麼你不可以？從metoo事件到現在，還不明白性平意識的重要，甚至在性平三法審查時發表這樣的言論，要如何讓民進黨的青年支持者信服，向大眾表明民進黨堅守性別意識的價值？」

▼莊銘淵發文要陳紫瑜「避免花邊新聞」。（圖／翻攝自Facebook／李正皓）