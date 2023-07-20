綠立委參選人批陳紫渝大翻車　她開第一槍：提名蠢蛋！退選吧

▲民進黨新北市第九選區（永和區、中和區）立委參選人莊銘淵。（圖／記者杜冠霖攝）



記者陶本和／台北報導

民進黨上周宣布提名里長莊銘淵參選新北市第九選區（永和區、中和區17里）立委，莊（20日）貼「最美里長v.s.特優里長」的圖卡，指陳紫渝與男友「共度激情夜」；相關留言一出，馬上大翻車，引起網友撻伐。對此，民進黨前立委謝欣霓痛斥，政黨提名白痴蠢蛋，就是對選民最大羞辱，「莊里長，退選吧！」

莊銘淵今天上午透過臉書及媒體群組貼出一張「最美里長v.s.特優里長」的圖卡，特別擷取媒體報導陳紫渝與男友到商旅休息「共度激情夜」的一段，又稱自己看完這則新聞後感觸很深，又在臉書貼文留言處強調「同時保持良好形象也很重要，盡量避免華而不實的花邊新聞，共勉之，希望下次有機會能跟紫渝同仁約時間見面聊天，做經驗分享、相信教學相長，讓永和的民眾能生活更加美好」。

莊銘淵下午出面受訪時指出，自己只是想做一些經驗分享，「畢竟我也比較資深，如果造成她的誤會、感到遺憾，對造成社會大眾紛擾道歉。」莊表示，可能大家只注意到第一段，但自己發這篇文是善意的、里長互相鼓勵，剛當選不要有太多花邊新聞，會造成她困擾。

不過，民進黨前立委謝欣霓發文表達不滿，她表示，政黨提名白痴蠢蛋，就是對選民最大的羞辱，各種顏色都一樣，「莊里長，退選吧」。

此外，民進黨中央黨部稍早也發布聲明指，保障女性參政權，捍衛性別平等，是民進黨堅持的價值；針對莊銘淵里長臉書內容，民進黨認為言論明顯失當，雖然莊銘淵已刪除該則發文，黨還是會嚴正要求莊銘淵，對此不當言論向陳紫渝里長及社會鄭重道歉。