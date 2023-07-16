牙刷牙杯露餡！丹尼爾補習班暗營幼兒園　竹市府勒令停招開罰

▲新竹市丹尼爾補習班違法經營幼兒園遭勒令學前停招。（示意圖／視覺中國）

記者陳凱力／新竹報導

新竹市「私立丹尼爾文理技藝短期補習班」以補習班名義違法經營幼兒園，遭市府多次派員稽查、證據明確，將於8月1日起對補習班學前部分停止招生進行處分，並依補習及進修教育法第9條對其進行裁罰10萬元，後續市府也繼續協助幼童移轉安置至其他合法幼兒園。

教育處表示，「私立丹尼爾文理技藝短期補習班」位於新竹市東區，以補習班名義向市府申請立案，核准開設美語、數學等12項科目，其中音樂、舞蹈、美術及資訊等課程招生對象為學齡前至高中。

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教育處接獲民眾檢舉該補習班後，於6月12日前往稽查，該補習班以教師確診停課為由拒絕稽查，教育處再於6月20日會同社會處、都發處、警察局再次前往稽查，經查該補習班確有登記立案為補習班，但有全日收托學齡前幼兒，提供教保服務，違法事證明確。

教育處指出，稽查中發現丹尼爾補習班招學齡前共31名幼童，不但涉及隱匿幼童，且現場有牙刷、牙杯及遊具器材等非屬於補習班設施，課表有含非屬補習班的核准課程，辦理帶幼童外出進行牙齒塗氟業務、提供各類生活照顧設施，以及要求家長簽立幼兒園托育契約等，違規事項明確。市府依據新竹市短期補習班設立及管理規則第47條第4、6、7、14及15項，給予該補習班學前部分停止招生處分。