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毒殺25名幼童釀1死！幼稚園女教師「死刑伏法」　丈夫也慘遭毒手

▲▼燙傷,虐童,虐待,兒童,受傷。（圖／取自免費圖庫visualhunt）

▲多民兒童受害。（示意圖／取自免費圖庫visualhunt，並非新聞當事人）

記者鄭思楠／綜合報導

河南焦作一間幼兒園老師為了報復同事，2019年竟在孩子的八寶粥中投放亞硝酸鹽，導致25名孩童嘔吐、暈厥。受害的25名孩童被送往醫院救治後多數康復，但1名男童經過10個月的救治仍不幸身亡。當地法院14日證實，該名女教師於13日被押赴刑場執行死刑。

2019年3月27日，河南省焦作市解放區「萌萌學前教育幼兒園」發生一起疑似幼兒食物中毒事件。 4月1日晚，河南省焦作市公安局焦南分局官方微博「平安焦南」發布警情通報，經初步偵查，該事件是該園教師王雲投放亞硝酸鈉所致。

該事件共導致25名孩子中毒，其中，中毒的王姓男童經過10個月的救治，最終搶救無效死亡。

據《潮新聞》報導，王雲因3月26日與孫姓教師，就學生管理問題發生矛盾，之後決定報復，並於案發當日將之前購買的亞銷酸鈉偷偷下入孫姓教師班級學生食用的八寶粥中。

▲▼毒殺25名小童！幼稚園女教師「死刑伏法」。（圖／記翻攝自微博）

▲幼稚園女教師「死刑伏法」。（圖／翻攝自微博）

王雲稱，此舉是針對孫姓教師，因為對方「有時候會嚐」。她表示，「當時沒有考慮到小朋友。」而這也導致25名兒童在食用八寶粥後出現亞硝酸鈉中毒症狀，當中一名5歲男童經過10個月的救治後不幸身亡。

據悉，亞硝酸鈉是對人體有害物質，食用亞硝酸鈉或醃肉製品、醃菜和變質的蔬菜中的亞硝酸鈉含量高，會導致中毒甚至危及生命。

值得一提的是，王雲還曾於2017年2月19日，因生活瑣事在馮姓丈夫的水杯中加入亞硝酸鈉，馮男隔天早上喝水後發生亞硝酸鈉中毒，損傷程度為輕傷二級。

2020年9月28日，河南省焦作市中級人民法院對王雲下毒一案進行公開宣判，以投放危險物質、故意傷害等罪，判處王雲死刑，剝奪政治權利終身。一審宣判後，王雲提出上訴被駁回，法院維持原判。

14日，焦作市中級人民法院遵照最高人民法院院長簽發的死刑執行命令，將王雲驗明正身，押赴刑場，執行死刑。

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