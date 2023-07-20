　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

陸發表「挺民企31條」救經濟！　馬化騰大讚：堅定了做強企業信心

▲▼馬化騰,騰訊。（圖／CFP）

▲騰訊董事長、CEO馬化騰。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸官方近期推出眾多政策振興經濟，19日更發表了被稱為「民營經濟31條」的《中共中央、國務院關於促進民營經濟發展壯大的意見》。對此，大陸網路龍頭「騰訊」董事長、CEO馬化騰表示，「31條」對民營經濟、民營企業面臨的挑戰和機遇看得準、看得深，推出的舉措針對性強，穩定了企業家實現高質量發展的預期。

馬化騰19日晚間發文指出，「31條」在深入調研的基礎上，對企業關切的營商環境、政策支持、監管導向、法治保障、輿論氛圍等問題，都給出了製度化安排和明確指導意見，把民營企業「平等使用生產要素、公平參與市場競爭、同等受到法律保護」的要求，落實為一項項實實在在的政策舉措，堅定了大家做優做強企業的信心。

馬化騰提到，「31條」對互聯網行業提出全面戰略要求，為平台經濟指明發展方向，增添了他們持續開拓的決心和動力，「互聯網企業是民營經濟的重要組成部分，平台經濟在賦能實體經濟、推動技術創新和開拓國際市場中的作用日益突顯。」

馬化騰強調，作為民營科技企業，肩負著推進技術創新、推動產業發展的重要責任，「我們將以此為契機，堅定信心向前看、練好『內功』加油幹，著力加強科技創新，認真踐行『科技向善』，堅定推進『數實融合』，助力中小企業數字化轉型，在促進增長、推動創新、創造就業、國際競爭中展現更大作為。」

ET快訊
黃子佼道歉文「下面一排加油」！　他批：無法原諒
國中教師吸安毒！　大馬路上呼呼大睡被逮
直播一半脫衣！陸正妹上空賣「玉兔波波胸」　超慘下場曝
「陰莖魚」大量出沒！　一條條躺在阿根廷海岸
黃子佼「包尿布、插尿管」留後遺症！　泌尿醫分析可能問題
「日本最美童星」長大了！　19歲慶生照驚呆

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

陸發表「挺民企31條」救經濟！　馬化騰大讚：堅定了做強企業信心

兒請朋友來玩！家門口「豪車雲集」　爸驚：瞞著我拜把子

美氣候特使凱瑞暗示11月拜習會登場　陸官媒低調未提

直播一半突脫上衣！正妹直播主上空賣「玉兔波波胸」　超慘下場曝

大陸救經濟挺民企　發布「31條措施」壯大民營經濟

狼醫稱「轉移邪靈」侵犯母女！16歲少女回想崩潰：覺得自己很污穢

共話山河美　兩岸青少年詩詞大會圓滿落幕

賴清德8月將過境美國　國台辦批「務實台獨」就是「麻煩製造者」

3員工廁所偷懶！經理公布「蹲馬桶玩手機」上帝視角：好好調查一下

22歲女長「上千顆腫瘤」！像螞蟻狂咬崩潰　醫嘆：會在痛苦中死去

偉晉「虧邱鋒澤被戴綠帽」遭炎上　直播「爆氣連珠炮」：瞎了是不是？

300萬名車卡別墅區出入口！　害24車受困3天...翻臉原因曝

原住民友齊聚玩交換禮物　出現「高級禮包」全場歡呼

高雄貨車囂張逼車闖紅燈　飆罵騎士「蕭查某」被罰鍰

楊洋撲吻王楚然「激情開水龍頭（？）」　終於復合..「背後抱親嘴」超會撩

陳奕迅《你的背包》大紅「懷疑自己品味」　清唱《想哭》KEY太高...爽喊：但我唱到了！

俊昊潤娥水中「聊一句親一下」＞／／／＜　赴泰國「台灣冰淇淋」也入鏡

逛街囉！盛夏暑假出門玩耍　「幫拿包」是暖男or馬子狗？

救護車鳴笛趕救人！24歲女騎士不禮讓被狠撞　現場慘況曝

Rinnai林內2023全系列「三新」有感 高品質、高顏值創造美好幸福哲學

陸發表「挺民企31條」救經濟！　馬化騰大讚：堅定了做強企業信心

兒請朋友來玩！家門口「豪車雲集」　爸驚：瞞著我拜把子

美氣候特使凱瑞暗示11月拜習會登場　陸官媒低調未提

直播一半突脫上衣！正妹直播主上空賣「玉兔波波胸」　超慘下場曝

大陸救經濟挺民企　發布「31條措施」壯大民營經濟

狼醫稱「轉移邪靈」侵犯母女！16歲少女回想崩潰：覺得自己很污穢

共話山河美　兩岸青少年詩詞大會圓滿落幕

賴清德8月將過境美國　國台辦批「務實台獨」就是「麻煩製造者」

3員工廁所偷懶！經理公布「蹲馬桶玩手機」上帝視角：好好調查一下

22歲女長「上千顆腫瘤」！像螞蟻狂咬崩潰　醫嘆：會在痛苦中死去

成人用餐兒童免費！台南星級飯店推暑期優惠　加碼送手抓海鮮

連鎖旅館集團出手　2.4億收新竹站前現成飯店

桃園復興區119線凌晨大量落石　市府緊急封路2小時搶通

虎尾男錢包被偷！揪眾圍毆竊賊「頭破2cm」　7人大街亂鬥全被逮　

希臘度假島發現「男子斷頭」扔進垃圾桶　警搜查又找到一袋內臟

長髮妹失戀大哭想衝去求復合　女警跪地當「心事垃圾桶」點醒她

公婆捨不得開冷氣！兒吼「冰櫃1天5000元貴死」　萬人看呆：很敢講

美福倉儲大火燒3天！爭鮮2.2億貨品全毀　國泰全理賠再求償勝訴

做負責任的登山人！Youth Camp屏風山3天2夜　實踐無痕山林

人妻斑馬線遭撞死！民團怒吼「改革駕訓制度」　交長：虛心接受

陸正妹只穿圍裙「側乳全看光」　咖啡店喊冤：非本店員工

大陸熱門新聞

22歲女長「上千顆腫瘤」！醫嘆：會在痛苦中死去

直播一半突脫上衣！正妹直播主上空賣玉兔波波胸

喝1碗綠豆湯！40歲男醒來手腳無力… 醫：中風了

17歲小弟山澗抓到7隻螃蟹！一查竟是地球新物種

狼醫假驅魔真性侵！16歲少女崩潰

陸網提「台灣回歸6大好處」：台積電收歸國有

3員工蹲廁所被偷拍！經理公布照片：處理一下

兩岸青少年詩詞大會圓滿落幕

賴清德8月將過境美國　國台辦回應

女大生名字超萌　教授不信：請改回來

周杰倫演唱會近13萬張票30秒內賣光光 2張連座票黃牛開價：64萬

他問記者證能免門票？被「秒」退團

房仲看AV驚見「同事演主角」　影片爆紅

全球首台16兆瓦海上風電機組成功運行 葉輪掃風面積7個足球場大

更多熱門

相關新聞

大陸救經濟挺民企　發布31條措施壯大民營經濟

大陸救經濟挺民企　發布31條措施壯大民營經濟

大陸大力救經濟，發布重磅措施挺民企。繼發改委接連舉行民企座談會後，中共中央、國務院19日聯合公布「關於促進民營經濟發展壯大的意見」，提出優化經濟發展環境、加大政策支持和強化法治保障等多項支持性政策，引導民企擴大發展。其中，意見強調，堅決抵制、及時批駁澄清質疑社會主義基本經濟制度、否定和弱化民營經濟的錯誤言論與做法。

馬化騰轉文「沒人關心經濟」　陸網爆量搜尋

馬化騰轉文「沒人關心經濟」　陸網爆量搜尋

騰訊淨利連3降　馬化騰：已實施成本控制

騰訊淨利連3降　馬化騰：已實施成本控制

陸推72條民企改革做法 溫州試點首創「無抵押貸款」

陸推72條民企改革做法 溫州試點首創「無抵押貸款」

大陸首間「破產公共事務中心」成立 一站式服務提供法律諮詢

大陸首間「破產公共事務中心」成立 一站式服務提供法律諮詢

關鍵字：

31條民營企業馬化騰

讀者迴響

熱門新聞

黃子佼自殘「孟耿如蠻力破門」　他甦醒痛哭：為什麼要救我

黃子佼點名爆料13藝人！「做個交代才能放下」首吐原因

黃子佼「包裹數歸零」慘況曝！

正妹物理治療師曝光！鄉民推爆：忘掉王小姐

黃子佼2萬字聲明　網友整理「110字懶人包」

快訊／Faye詹雯婷突出意外急送醫！　「重摔傷勢曝光」暫停所有工作

還有人睡覺不開冷氣？內行曝省錢妙招：超涼

呂捷遭嗆害人家庭失和！親發文道歉了

復合67天被甩？「輔大陳若儀」133字求助　

黃子佼1.2億豪宅扛房貸！陷0收入喊退出演藝圈

快訊／黃子佼沉寂1個月首發文！

「妹子退房拿光備品」被嫌丟臉！房務曝真心話

黃子佼「包尿布」身體留2後遺症

黃子佼道歉有望復出？張小燕27字回應

Melody爆奪前夫3上億房產！遭提告「離婚協議無效」

更多

最夯影音

更多
偉晉「虧邱鋒澤被戴綠帽」遭炎上　直播「爆氣連珠炮」：瞎了是不是？

偉晉「虧邱鋒澤被戴綠帽」遭炎上　直播「爆氣連珠炮」：瞎了是不是？
300萬名車卡別墅區出入口！　害24車受困3天...翻臉原因曝

300萬名車卡別墅區出入口！　害24車受困3天...翻臉原因曝

原住民友齊聚玩交換禮物　出現「高級禮包」全場歡呼

原住民友齊聚玩交換禮物　出現「高級禮包」全場歡呼

高雄貨車囂張逼車闖紅燈　飆罵騎士「蕭查某」被罰鍰

高雄貨車囂張逼車闖紅燈　飆罵騎士「蕭查某」被罰鍰

楊洋撲吻王楚然「激情開水龍頭（？）」　終於復合..「背後抱親嘴」超會撩

楊洋撲吻王楚然「激情開水龍頭（？）」　終於復合..「背後抱親嘴」超會撩

熱門快報

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》前議員呱吉來了

《豈有此呂》前議員呱吉來了

呱張！去內科塞車就渡河　吉．掰了議員850萬薪水　看柯文哲用服貿攻陷年輕人很聰明

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面