陸發表「挺民企31條」救經濟！　馬化騰大讚：堅定了做強企業信心

▲騰訊董事長、CEO馬化騰。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸官方近期推出眾多政策振興經濟，19日更發表了被稱為「民營經濟31條」的《中共中央、國務院關於促進民營經濟發展壯大的意見》。對此，大陸網路龍頭「騰訊」董事長、CEO馬化騰表示，「31條」對民營經濟、民營企業面臨的挑戰和機遇看得準、看得深，推出的舉措針對性強，穩定了企業家實現高質量發展的預期。

馬化騰19日晚間發文指出，「31條」在深入調研的基礎上，對企業關切的營商環境、政策支持、監管導向、法治保障、輿論氛圍等問題，都給出了製度化安排和明確指導意見，把民營企業「平等使用生產要素、公平參與市場競爭、同等受到法律保護」的要求，落實為一項項實實在在的政策舉措，堅定了大家做優做強企業的信心。

馬化騰提到，「31條」對互聯網行業提出全面戰略要求，為平台經濟指明發展方向，增添了他們持續開拓的決心和動力，「互聯網企業是民營經濟的重要組成部分，平台經濟在賦能實體經濟、推動技術創新和開拓國際市場中的作用日益突顯。」

馬化騰強調，作為民營科技企業，肩負著推進技術創新、推動產業發展的重要責任，「我們將以此為契機，堅定信心向前看、練好『內功』加油幹，著力加強科技創新，認真踐行『科技向善』，堅定推進『數實融合』，助力中小企業數字化轉型，在促進增長、推動創新、創造就業、國際競爭中展現更大作為。」