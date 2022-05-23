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馬化騰轉文「沒人關心經濟」　大陸網友爆量搜尋

▲▼馬化騰,騰訊。（圖／CFP）

▲馬化騰轉文評論，「沒人關心經濟」，被大陸網友爆量搜尋。（圖／CFP） 

記者林彥臣／綜合報導

對時事向來低調的大陸科技巨頭騰訊創始人馬化騰，日前轉發一則題為《 除了胡錫進，沒人關心經濟了》的文章，並且自己也發表評論指出，部分網民對於什麼是中國經濟根本不懂，只關心所謂的硬核科技，至於衣食住行，都太俗不可耐了。此文一出「馬化騰」在大陸網路上的搜尋量開始激增。

署名張明揚的網路作者發表《除了胡錫進，沒人關心經濟了》一文，提到前《環球時報》總編輯胡錫進說了「大實話」，又說「企業家也累了，說幾句操心經濟的真話，沒有實質回應也就罷。

馬化騰轉發這則貼文並且評論表示， 部分網民關心經濟的方式是：企業可以破產，但不可以裁員；企業可以破產，但不可以加班。至於甚麼叫中國經濟？他們不懂，也不關心，他們唯一關心的中國經濟就是晶片和所謂的硬核科技，至於衣食住行，都太俗不可耐了，不重要，當然，如果他們叫的外賣晚了十分鐘，他們可是會罵娘的，罵起外賣小哥來比誰都狠。」

▲▼馬化騰轉文的截圖，在大陸網路上瘋傳。（圖／翻攝自網路）

▲馬化騰轉文的截圖，在大陸網路上瘋傳。（圖／翻攝自網路）

胡錫進日前在微博發文指出，這兩天很多經濟數據出爐，直接受損的企業和個人自不必說，個別甚至有「腰斬」的，不僅很多人看了怵目驚心，社會中其他成員看了也很不舒服。不過，他想強調的是，中央政府一定看到了，「只要抗疫而不計經濟和其餘，絕不會是中國的風格。」

他認為，基於緊迫性，國家會通過總結這輪抗疫的經驗教訓，制定下一步長遠之策，「那一定是一個平衡的策略。中國怎麼可能讓北京、上海這樣的中心城市隔三差五、反反覆覆封控？」諸如稅收斷崖下跌就印票子，企業愛倒閉不倒閉，老百姓沒收入就喝西北風，「我們的國家怎麼可能允許那樣的情況發生！」

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