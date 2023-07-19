最美里長陳紫渝戀愛ING　「男粉還願意支持嗎？」PTT真實反應曝光

▲最美里長陳紫渝爆熱戀 。（圖／翻攝自陳紫渝IG）



記者施怡妏／綜合報導

新北市永和區永福里里長陳紫渝，因為外型清秀被網友封為「最美里長」，今年元宵節還自稱單身，如今卻被拍到與永和分局秀朗派出所的警員開房約會，連親吻的畫面都拍到了，讓許多粉絲心碎，就有網友好奇，女神死會後大家還會支持嗎？貼文掀起討論。

有網友在PTT發文，「最美里長陳紫渝交男朋友了大家下次還支持嗎？」一早打開YouTube、新聞，最美里長被警員追走了，已經不是單身，也被拍到在車上甜蜜親親，還一同走進旅館休息，「最美里長未來還會有關注度嗎？」

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▲網友反應曝光。（圖／翻攝自PTT）

貼文一出，多數網友認為談戀愛很正常，「管人真多，但她還蠻認真的啊，人也親切」、「很無聊耶，狗仔哥哥也想跟女神開房間嗎」、「我看來看去都很正常啊，里長也是有需求的」、「這是男女談感情，也沒有什麼事情，請狗仔給他們空間，別再那邊逗熱鬧，造成困擾」、「正妹沒男友才奇怪吧？又不是什麼特殊職業」、「里長警察聯手，當地治安不會差」、「一個認認真真當里長，一個踏踏實實做警察，下班時間約會完全沒問題」。

也有網友指出，只要有好好做事就行，「只想知道里長當得如何」、「至於下屆能不能連任，就是看她的里民服務好不好」、「里長嘛！有做事就行了」。

據了解，該名男子是新北市政府警察局永和分局秀朗派出所的涂姓員警，陳紫渝所在的永福里就在他的轄區之內，涂姓員警的維護治安功績有破獲臉書社團詐騙，將嫌疑人許男拘提到案。