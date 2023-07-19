　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

最美里長陳紫渝戀愛ING　「男粉還願意支持嗎？」PTT真實反應曝光

▲▼ 。（圖／翻攝自陳紫渝IG）

▲最美里長陳紫渝爆熱戀 。（圖／翻攝自陳紫渝IG）

記者施怡妏／綜合報導

新北市永和區永福里里長陳紫渝，因為外型清秀被網友封為「最美里長」，今年元宵節還自稱單身，如今卻被拍到與永和分局秀朗派出所的警員開房約會，連親吻的畫面都拍到了，讓許多粉絲心碎，就有網友好奇，女神死會後大家還會支持嗎？貼文掀起討論。

有網友在PTT發文，「最美里長陳紫渝交男朋友了大家下次還支持嗎？」一早打開YouTube、新聞，最美里長被警員追走了，已經不是單身，也被拍到在車上甜蜜親親，還一同走進旅館休息，「最美里長未來還會有關注度嗎？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼ 。（圖／翻攝自PTT）

▲網友反應曝光。（圖／翻攝自PTT）

貼文一出，多數網友認為談戀愛很正常，「管人真多，但她還蠻認真的啊，人也親切」、「很無聊耶，狗仔哥哥也想跟女神開房間嗎」、「我看來看去都很正常啊，里長也是有需求的」、「這是男女談感情，也沒有什麼事情，請狗仔給他們空間，別再那邊逗熱鬧，造成困擾」、「正妹沒男友才奇怪吧？又不是什麼特殊職業」、「里長警察聯手，當地治安不會差」、「一個認認真真當里長，一個踏踏實實做警察，下班時間約會完全沒問題」。

也有網友指出，只要有好好做事就行，「只想知道里長當得如何」、「至於下屆能不能連任，就是看她的里民服務好不好」、「里長嘛！有做事就行了」。

據了解，該名男子是新北市政府警察局永和分局秀朗派出所的涂姓員警，陳紫渝所在的永福里就在他的轄區之內，涂姓員警的維護治安功績有破獲臉書社團詐騙，將嫌疑人許男拘提到案。　

ET快訊
高雄冰店44人中毒　「她開第一槍」遭肉搜狂罵
獨／「列柯歧視言論」被館長公審！　女回應了
坤達出走《木曜4》？　經紀人回應了
北漂賺5萬存不到錢！　「回南部更絕望」全場戰翻
陳紫渝戀愛「男粉還支持嗎？」　PTT反應曝光
一餐4200！「全台最高Buffet」試吃心得曝光
杜蘇芮生成機率8成　專家曝「1關鍵」可能閃過台灣

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

杜蘇芮颱風將生成！氣象局曝最新預測3路徑　恐近台「高壓是關鍵」

百萬YTR賤葆「一個月沒更新」他急了！老粉曝近況：在跟妹子約會啦

最新役男體位標準大公開！體檢吃胖閃兵退流行「報效國家才是真男人」

才復合67天　「輔大陳若儀」被新男友分了：承受不起交往壓力

高雄冰店44人中毒！「她開第一槍」遭肉搜狂罵　親吐完整始末

國中妹暑輔「穿這件」被主任約談　媽媽看了也不挺！兩派吵翻了

最美里長陳紫渝戀愛ING　「男粉還願意支持嗎？」PTT真實反應曝光

饗 A Joy員工試吃了！「全台最高Buffet」餐後心得曝光

「杜蘇芮」周六生成機率8成　專家曝高壓護體！路徑可能閃過台灣

愛神降臨！　3星座下半年桃花超旺

黃金鼠睡翻...主人拿牠玩手遊XD　「蛋蛋一滑」抽卡網笑：觸控筆？

擁吻成永別...妻走斑馬線被撞亡　夫慟：怎能讓69歲聽障司機上路

偷拍女兒慘遭「臭臉怒瞪」眼神超殺！媽：以為中邪

夫妻談判！尪見老婆坐別人車　怒開車5連衝把名車撞進超商

夫妻吸金39億落跑21年　在泰申請永久居留終被逮

身障者坐輪椅卡坑洞慘摔　網怒：月球表面還比較平

高雄童吃冰中毒痛苦打滾　媽爆40人受害孕婦狂宮縮

敢告NO哥就處理 小紅老師發不自殺聲明｜20230718 ET午間新聞

103歲阿祖睡醒突忘曾孫　他露無奈臉→搞笑鬥嘴

28歲人妻走斑馬線慘被小黃撞死　夫慟：怎能讓69歲聽障司機上路

杜蘇芮颱風將生成！氣象局曝最新預測3路徑　恐近台「高壓是關鍵」

百萬YTR賤葆「一個月沒更新」他急了！老粉曝近況：在跟妹子約會啦

最新役男體位標準大公開！體檢吃胖閃兵退流行「報效國家才是真男人」

才復合67天　「輔大陳若儀」被新男友分了：承受不起交往壓力

高雄冰店44人中毒！「她開第一槍」遭肉搜狂罵　親吐完整始末

國中妹暑輔「穿這件」被主任約談　媽媽看了也不挺！兩派吵翻了

最美里長陳紫渝戀愛ING　「男粉還願意支持嗎？」PTT真實反應曝光

饗 A Joy員工試吃了！「全台最高Buffet」餐後心得曝光

「杜蘇芮」周六生成機率8成　專家曝高壓護體！路徑可能閃過台灣

愛神降臨！　3星座下半年桃花超旺

杜蘇芮颱風將生成！氣象局曝最新預測3路徑　恐近台「高壓是關鍵」

百萬YTR賤葆「一個月沒更新」他急了！老粉曝近況：在跟妹子約會啦

「一開門就來」屏東男坐農會7hrs不走　內埔警出奇招奏效

午後1點來更便宜！爽玩水樂園整天「只要299元」　露鮪魚肚399元

郭台銘訪北農意在「辣個男人」！　想看韓國瑜建立的激勵制度

最新役男體位標準大公開！體檢吃胖閃兵退流行「報效國家才是真男人」

東京3間新開飯店！走路2分到車站、頂樓近看晴空塔　下樓就是淺草寺

喝1碗綠豆湯！40歲男醒來「手腳無力、口齒不清」… 醫嘆：中風了

錯失金曲獎反變大贏家！　陳建瑋「9年庫存CD被搶光」網站急關閉

德甲霸主拜仁27比0狂虐對手　悍將金玟哉見證新東家超猛火力

生活熱門新聞

館長辦完716遊行「粉專被消失」！

離婚當天老公包16顆水餃！她秒懂用意鼻酸

妹子沒穿內褲下樓拿外送　男友轟：離譜

全台今明防大雷雨！　杜蘇芮將成颱最新路徑曝

一番賞剩8格卻有6張籤　情侶包套後氣炸

桃園捷運綠線施工挖出「4000年前文物」

黑道威脅小紅老師：敢告NO哥就處理妳　知情人士曝內幕

準颱風可能被壓著往西！　最靠近時間曝

堅持不生100％後悔？　他嘆：有小孩「人生被判20年有期徒刑」

孕婦吃冰中毒宮縮！網喊懷孕不能吃冰　名醫開罵

女推嬰兒車過馬路抽手機挑釁　汽車早已禮讓

王小姐也去參加716遊行！曬V領辣照：現場人很多

停了又停！《木曜4》爆粉絲退會員潮　老闆發文道歉

比水煮更讚！她曝「水餃最頂1吃法」　4千人驚呆

更多熱門

相關新聞

饗 A Joy員工試吃了　心得曝光！

饗 A Joy員工試吃了　心得曝光！

「饗 A JOY」是饗賓集團旗下最新Buffet，將在23日正式開幕，餐廳插旗台北101的86樓，不僅是全台最高吃到飽，吃一餐就要花3600～4200元，價格不斐，但13日一開放訂位仍秒殺。不過，在正式開幕前，有鄉民員工曝光「試吃心得」，雖然不能透露菜色，但「吃完的感覺是有值那個價錢」。

妹子突傳「2謎樣符號」　神人幫解惑

妹子突傳「2謎樣符號」　神人幫解惑

台北最推夜市？一眾好評這1處：路寬好逛

台北最推夜市？一眾好評這1處：路寬好逛

前兒童台姐姐變超正！鄉民讚她打扮大提升

前兒童台姐姐變超正！鄉民讚她打扮大提升

幾歲放棄吃到飽？網揭「年紀分水嶺」

幾歲放棄吃到飽？網揭「年紀分水嶺」

關鍵字：

陳紫渝最美里長PTT戀愛

讀者迴響

熱門新聞

最美里長陳紫渝爆熱戀「直擊開房壯男2hrs」！

館長辦完716遊行「粉專被消失」！

離婚當天老公包16顆水餃！她秒懂用意鼻酸

「蛇精男」劉梓晨6年前爆紅後消失！近照曝光震驚網友

「超跑將軍」涉家暴性侵！　單親媽痛訴恐怖現場

「最美里長」密戀帥員警半年！

妹子沒穿內褲下樓拿外送　男友轟：離譜

28歲新婚人妻走斑馬線被撞亡　里長痛哭罵髒話

全台今明防大雷雨！　杜蘇芮將成颱最新路徑曝

「妹子退房拿光備品」被嫌丟臉！房務曝真心話

最美里長陳紫渝「超壯新歡身份曝光」！

一番賞剩8格卻有6張籤　情侶包套後氣炸

桃園捷運綠線施工挖出「4000年前文物」

即／夫妻吸金39億落跑　通緝21年終在泰國落網

王大陸蔡卓宜爆分手「現蹤台北」！她被拍大街崩潰快哭

更多

最夯影音

更多
黃金鼠睡翻...主人拿牠玩手遊XD　「蛋蛋一滑」抽卡網笑：觸控筆？

黃金鼠睡翻...主人拿牠玩手遊XD　「蛋蛋一滑」抽卡網笑：觸控筆？
擁吻成永別...妻走斑馬線被撞亡　夫慟：怎能讓69歲聽障司機上路

擁吻成永別...妻走斑馬線被撞亡　夫慟：怎能讓69歲聽障司機上路

偷拍女兒慘遭「臭臉怒瞪」眼神超殺！媽：以為中邪

偷拍女兒慘遭「臭臉怒瞪」眼神超殺！媽：以為中邪

夫妻談判！尪見老婆坐別人車　怒開車5連衝把名車撞進超商

夫妻談判！尪見老婆坐別人車　怒開車5連衝把名車撞進超商

夫妻吸金39億落跑21年　在泰申請永久居留終被逮

夫妻吸金39億落跑21年　在泰申請永久居留終被逮

熱門快報

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》前議員呱吉來了

《豈有此呂》前議員呱吉來了

呱張！去內科塞車就渡河　吉．掰了議員850萬薪水　看柯文哲用服貿攻陷年輕人很聰明

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面