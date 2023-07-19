破112萬觀看！木曜上片「一日里長」　一片讚陳紫渝婆爆

▲12天前發布的一日系列，是一日里長陳紫渝。（圖／翻攝自木曜4超玩）

網搜小組／鄺郁庭報導

今年24歲的「最美里長」陳紫渝，年初時還稱單身，前幾日晚間被發現和一名男子約會，今（19）日被爆出熱戀，推測交往約半年。值得注意的是，《木曜4超玩》12天前發布最新的一日系列「一日里長」，主角正是陳紫渝。當時不少人直呼戀愛「有老婆的感覺」，如今失戀了，有網友就開玩笑「心都碎了」。

木曜4超玩12天前上傳一日系列第193集，「來找『最美里長』紫渝啦！帶邰哥一起了解地方大小事 - 一日里長」，不少人看了影片狂讚，「紫渝這麼年輕，說話卻這麼成熟，而且重點是聲音好聽、做事又認真」、「很穩重，真的人美心也美」、「紫渝說話相當穩重，真的很適合里長的工作」、「不止是顏值高，談吐也很有氣質。」

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▲陳紫渝被問及感情觀。（圖／翻攝自木曜4超玩）

其中，不少人更是心動直呼，「有老婆的感覺，不愧為國民老婆啊」、「到底怎麼能婆成這樣」、「看完反而有一種戀愛的感覺（？」、「整集看了都甜甜的，拍出一個幸福感」、「天啊……聲音怎麼可以那麼好聽……笑聲好甜」、「這集看了有種幸福感捏」、「好香好香的一集。」而在「最美里長」的加持下，該集觀看次數突破112萬次。

另外，回顧影片，陳紫渝被問到感情觀，「如果想要認識妳的男生，大妳大概33歲，這樣可以嗎？」她不僅沒有笑場，還認真回答，「其實我覺得年齡沒有什麼關係啊！」就被吐槽「這太隨和了」、「她簡直太隨和，不行。」不過，下一秒陳紫渝就笑了，「好啦！33歲有一點多。」至於「如果大妳14歲還可以嗎？」陳紫渝也是點頭，「14歲可以啊！14歲還好。」

而在影片發布12天後，陳紫渝爆出熱戀消息，就有網友開玩笑呼，「心都碎了，我寧可不知道啊嗚！」大票人則表示，「她沒男朋友才奇怪吧？」「恭喜啦！就算不交男友也輪不到我」、「里長也是人，這不就正常人在做的事嗎？」「一個認認真真當里長，一個踏踏實實做警察，下班時間約會完全沒問題，很可愛啊！」