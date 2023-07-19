　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

破112萬觀看！木曜上片「一日里長」　一片讚陳紫渝婆爆

▲▼一日里長陳紫渝。（圖／翻攝自木曜4超玩）

▲12天前發布的一日系列，是一日里長陳紫渝。（圖／翻攝自木曜4超玩）

網搜小組／鄺郁庭報導

今年24歲的「最美里長」陳紫渝，年初時還稱單身，前幾日晚間被發現和一名男子約會，今（19）日被爆出熱戀，推測交往約半年。值得注意的是，《木曜4超玩》12天前發布最新的一日系列「一日里長」，主角正是陳紫渝。當時不少人直呼戀愛「有老婆的感覺」，如今失戀了，有網友就開玩笑「心都碎了」。

木曜4超玩12天前上傳一日系列第193集，「來找『最美里長』紫渝啦！帶邰哥一起了解地方大小事 - 一日里長」，不少人看了影片狂讚，「紫渝這麼年輕，說話卻這麼成熟，而且重點是聲音好聽、做事又認真」、「很穩重，真的人美心也美」、「紫渝說話相當穩重，真的很適合里長的工作」、「不止是顏值高，談吐也很有氣質。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼一日里長陳紫渝。（圖／翻攝自木曜4超玩）

▲陳紫渝被問及感情觀。（圖／翻攝自木曜4超玩）

其中，不少人更是心動直呼，「有老婆的感覺，不愧為國民老婆啊」、「到底怎麼能婆成這樣」、「看完反而有一種戀愛的感覺（？」、「整集看了都甜甜的，拍出一個幸福感」、「天啊……聲音怎麼可以那麼好聽……笑聲好甜」、「這集看了有種幸福感捏」、「好香好香的一集。」而在「最美里長」的加持下，該集觀看次數突破112萬次。

另外，回顧影片，陳紫渝被問到感情觀，「如果想要認識妳的男生，大妳大概33歲，這樣可以嗎？」她不僅沒有笑場，還認真回答，「其實我覺得年齡沒有什麼關係啊！」就被吐槽「這太隨和了」、「她簡直太隨和，不行。」不過，下一秒陳紫渝就笑了，「好啦！33歲有一點多。」至於「如果大妳14歲還可以嗎？」陳紫渝也是點頭，「14歲可以啊！14歲還好。」

而在影片發布12天後，陳紫渝爆出熱戀消息，就有網友開玩笑呼，「心都碎了，我寧可不知道啊嗚！」大票人則表示，「她沒男朋友才奇怪吧？」「恭喜啦！就算不交男友也輪不到我」、「里長也是人，這不就正常人在做的事嗎？」「一個認認真真當里長，一個踏踏實實做警察，下班時間約會完全沒問題，很可愛啊！」

ET快訊
老婆涉賄選！　議員被判當選無效
大谷翔平成史上第1人！　改寫91年紀錄
陳耀訓蛋黃酥秒殺！　網路出現黃牛價「最高2300元」
快訊／陳紫渝認愛了！「跟涂先生正交往中」
張震嶽罕見放閃！　十指緊扣「漂亮老婆」現身
桃園獨臂獼猴死亡！　圍捕過程曝光
NONO涉性侵黑道介入？　網揭「自導自演」1疑點
LIVE／最美里長開房直擊！新歡正面曝　NONO傳離婚經紀人
叛逃北韓　美軍長相曝光！

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

69歲聽障小黃駕駛撞死人　4個月前剛體檢合格！公總：肇因是未停讓

北漂妹領35K「他問意義在哪？」　過來人吐真心話！一票人看哭了

台大碩士生控指導教授性騷擾　校方證實：教評會決定停聘1年

快訊／最美里長陳紫渝認愛了！喊「正在交往」：得來不易的感情

雙北60元便當佛炸！正妹推爆1家「炒麵吃到飽」　網驚：屏東要120

破112萬觀看！木曜上片「一日里長」　一片讚陳紫渝婆爆

公幼延長照顧「明年2月上路」　教長：13萬幼兒受惠

進口土耳其雞蛋檢出禁藥！中央畜產會將求償逾500萬元

照片修太大！肉肉女換完比基尼「苦等1小時」　遭網友丟包墾丁

買爆故宮紀念品！陸生看台灣街道名熟悉：我們是一家人

黃金鼠睡翻...主人拿牠玩手遊XD　「蛋蛋一滑」抽卡網笑：觸控筆？

擁吻成永別...妻走斑馬線被撞亡　夫慟：怎能讓69歲聽障司機上路

偷拍女兒慘遭「臭臉怒瞪」眼神超殺！媽：以為中邪

夫妻談判！尪見老婆坐別人車　怒開車5連衝把名車撞進超商

夫妻吸金39億落跑21年　在泰申請永久居留終被逮

身障者坐輪椅卡坑洞慘摔　網怒：月球表面還比較平

高雄童吃冰中毒痛苦打滾　媽爆40人受害孕婦狂宮縮

103歲阿祖睡醒突忘曾孫　他露無奈臉→搞笑鬥嘴

敢告NO哥就處理 小紅老師發不自殺聲明｜20230718 ET午間新聞

吳克群跟劉畊宏跳操累到「同手同腳」　狂恍神...笑喊：為你寫詩→為你全濕

69歲聽障小黃駕駛撞死人　4個月前剛體檢合格！公總：肇因是未停讓

北漂妹領35K「他問意義在哪？」　過來人吐真心話！一票人看哭了

台大碩士生控指導教授性騷擾　校方證實：教評會決定停聘1年

快訊／最美里長陳紫渝認愛了！喊「正在交往」：得來不易的感情

雙北60元便當佛炸！正妹推爆1家「炒麵吃到飽」　網驚：屏東要120

破112萬觀看！木曜上片「一日里長」　一片讚陳紫渝婆爆

公幼延長照顧「明年2月上路」　教長：13萬幼兒受惠

進口土耳其雞蛋檢出禁藥！中央畜產會將求償逾500萬元

照片修太大！肉肉女換完比基尼「苦等1小時」　遭網友丟包墾丁

買爆故宮紀念品！陸生看台灣街道名熟悉：我們是一家人

投資健康不後悔　屏東警員健身中心7／19正式啟用

館長直播狂罵舉牌小女生　吳欣岱：中華文化噁心的一點表露無疑

話題女王嚴淑明回來了！　只穿內衣「火辣洩透視雙球」近照曝光

69歲聽障小黃駕駛撞死人　4個月前剛體檢合格！公總：肇因是未停讓

28歲國際超模出國驚傳「過海關遭拘捕」！行李藏大麻　經紀人急發聲

理髮師偷錢...還對女同事下藥「神秘液體」　辯：想看效果如何

老婆選鄉代「千元買2票」省開支！　嘉縣議員陳文忠被判當選無效

免排隊爽吃7大美食！捷絲旅8月升級早餐內容　喜來登、雲朗送88禮

15歲少女遭朋友性侵放火　全裸扔鐵軌上「一大塊皮膚掉落」身亡

伊萊克斯推1.9公斤輕量濕拖吸塵器　「拖地布免手洗」重點是外型很美

慎入！巨蟒排尿伴隨「屁聲烙賽」　畫面太衝擊網驚呆：第一次看到

生活熱門新聞

館長辦完716遊行「粉專被消失」！

離婚當天老公包16顆水餃！她秒懂用意鼻酸

最美里長陳紫渝戀愛了！永和「超壯帥警」正面曝光

妹子沒穿內褲下樓拿外送　男友轟：離譜

全台今明防大雷雨！　杜蘇芮將成颱最新路徑曝

一番賞剩8格卻有6張籤　情侶包套後氣炸

黑道威脅小紅老師：敢告NO哥就處理妳　知情人士曝內幕

桃園捷運綠線施工挖出「4000年前文物」

準颱風可能被壓著往西！　最靠近時間曝

孕婦吃冰中毒宮縮！網喊懷孕不能吃冰　名醫開罵

饗 A Joy員工試吃了　心得曝光！

堅持不生100％後悔？　他嘆：有小孩「人生被判20年有期徒刑」

即／最美里長陳紫渝認愛了！喊：跟涂先生正在交往

女推嬰兒車過馬路抽手機挑釁　汽車早已禮讓

更多熱門

相關新聞

《木曜4》才停播！坤達恐出走　經紀人曝動向

《木曜4》才停播！坤達恐出走　經紀人曝動向

知名YouTube頻道《木曜4超玩》近日爆出幕後團隊集體離職，先前有傳原本周四的例行性直播因此暫停，老闆Eric也發文證實，要暫停星期日晚上的直播，以及麥卡貝平台的直播節目，網友擔心主持群會一一出走，對此坤達透過經紀人發聲了。

最美里長戀愛ING「還會支持嗎？」PTT真實反應曝

最美里長戀愛ING「還會支持嗎？」PTT真實反應曝

《木曜》團隊爆出走！　老闆道歉證實「暫停直播」

《木曜》團隊爆出走！　老闆道歉證實「暫停直播」

《木曜》團隊又1關鍵人物離職　心聲惹哭粉絲

《木曜》團隊又1關鍵人物離職　心聲惹哭粉絲

《木曜4超玩》爆集體離職！　

《木曜4超玩》爆集體離職！　

關鍵字：

木曜4超玩一日系列一日里長陳紫渝

讀者迴響

熱門新聞

最美里長陳紫渝爆熱戀「直擊開房壯男2hrs」！

館長辦完716遊行「粉專被消失」！

NONO涉性侵爆和朱海君「已經離婚」！　經紀人態度洩端倪

離婚當天老公包16顆水餃！她秒懂用意鼻酸

「蛇精男」劉梓晨6年前爆紅後消失！近照曝光震驚網友

Joeman新片「上傳3分鐘就被黃標」

「超跑將軍」涉家暴性侵！　單親媽痛訴恐怖現場

「最美里長」密戀帥員警半年！

最美里長陳紫渝戀愛了！永和「超壯帥警」正面曝光

妹子沒穿內褲下樓拿外送　男友轟：離譜

全台今明防大雷雨！　杜蘇芮將成颱最新路徑曝

「妹子退房拿光備品」被嫌丟臉！房務曝真心話

最美里長陳紫渝「超壯新歡身份曝光」！

超跑將軍涉「家暴性侵」單親媽　可怕緊追畫面曝光

一番賞剩8格卻有6張籤　情侶包套後氣炸

更多

最夯影音

更多
黃金鼠睡翻...主人拿牠玩手遊XD　「蛋蛋一滑」抽卡網笑：觸控筆？

黃金鼠睡翻...主人拿牠玩手遊XD　「蛋蛋一滑」抽卡網笑：觸控筆？
擁吻成永別...妻走斑馬線被撞亡　夫慟：怎能讓69歲聽障司機上路

擁吻成永別...妻走斑馬線被撞亡　夫慟：怎能讓69歲聽障司機上路

偷拍女兒慘遭「臭臉怒瞪」眼神超殺！媽：以為中邪

偷拍女兒慘遭「臭臉怒瞪」眼神超殺！媽：以為中邪

夫妻談判！尪見老婆坐別人車　怒開車5連衝把名車撞進超商

夫妻談判！尪見老婆坐別人車　怒開車5連衝把名車撞進超商

夫妻吸金39億落跑21年　在泰申請永久居留終被逮

夫妻吸金39億落跑21年　在泰申請永久居留終被逮

熱門快報

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》前議員呱吉來了

《豈有此呂》前議員呱吉來了

呱張！去內科塞車就渡河　吉．掰了議員850萬薪水　看柯文哲用服貿攻陷年輕人很聰明

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面